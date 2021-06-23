أسباب تجعلك تفكر كثيراً قبل أن تتناول الفول السوداني

الوكيل الإخباري _ قد يكون الفول السوداني واحداً من الأطعمة الصحية الغنية بكثير من الفوائد للجسم، إذ يعد من أفضل مصادر البروتين النباتية، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة هائلة من الألياف والفيتامينات والمعادن.



وعلى الرغم من هذه الفوائد الا ان تناوله بشكل مفرط قد ينعكس سلباً على الجسم، اليكم أبرز أضرار الفول السوداني:

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1. زيادة الوزن الشديدة.

رغم فوائد الفول السوداني المتعددة لصحة الجسم، فإن السعرات الحرارية الزائدة به تساعد على زيادة الوزن بسهولة، إذ تحتوي حفنة واحدة منه على ما يعادل 170 سعراً حرارياً.



2. رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

لا شك أن تناول كميات زائدة من الدهون المشبعة يعمل على رفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة فرص الإصابة بانسداد الشرايين وأمراض القلب الشائعة، لذلك ينصح باللجوء إلى المصادر الصحية من الدهون غير المشبعة، وتأكد من تناول الفول السوداني بكميات محددة لتجنب محتواه الغني بالدهون المشبعة.



3. منع امتصاص المعادن.

الفول السوداني مصدر غني بالفسفور، إذ يحتوي على 113 ميللي جراماً للحفنة الواحدة، مع ذلك، فإن الفسفور الموجود به يخزن على هيئة أحماض الفتيك أو مركبات الفيتات، وهي من العناصر التي تعمل على منع امتصاص المعادن الأخرى.



4. الحساسية الشديدة من الفول السوداني.

الفول السوداني أحد مسببات الحساسية الأكثر شيوعاً، كما يمكن أن يتسبب في الوفاة، حتى مع تناول كميات صغيرة، قد يؤثر ذلك في الجهاز المناعي وظهور بعض الأعراض التحسسية.



5. ارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم.

قبل بدء التهام بعض حبات الفول السوداني المملح كسناك شهي، لا بد أن نتذكر محتواه العالي من الصوديوم، حيث يحتوي كثير من أنواع الفول السوداني على الملح والنكهات المضافة، ما قد يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع ضغط الدم.



6. زيادة مخاطر التسمم.

الأفلاتوكسين عائلة من السموم التي تنتجها بعض الفطريات الموجودة على الفول السوداني، هذا النوع من العفن يتوافر في الأماكن الرطبة الدافئة في العالم، حيث يزرع الفول السوداني ويُحصد ويُخزن، ما يزيد من فرص تعرضه للتلف بسبب درجات الحرارة الزائدة والرطوبة.



المصدر : الامارات نيوز