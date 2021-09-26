الوكيل الإخباري - تلاحظ الأم أن طفلها الرضيع يستخدم قبضة يده الصغيرة في فرك عينيه، وتخمن أنه عندما يفرك عينه فهو في ذلك الوقت يشعر بالنعاس والتعب فقط، ولكن في بعض الحالات قد يشعر طفلك الرضيع أيضًا بألم بسبب الغبار أو رمش في عينيه، أو عدوى بالعين أو حتى حساسية، لذا يمكن أن تكون هذه العلامة هي علامة تحذيرية عن كل ما سبق، لذا يجب أن تكوني حذرة ويقظة لكل تصرف يفعله طفلكِ، لمساعدته وحمايته من إيذاء عينيه عن طريق الخطأ، أو عن طريق فرك عينيه بشدة.

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هناك عدة أسباب تجعل طفلك الرضيع يفرك عينيه منها:

الشعور بالنعاس

عندما يشعر طفلك الرضيع بالنعاس والتعب يفرك عينيه، حتى يتمكن من محاولة تخفيف بعض التوتر والوجع حول عضلات العين والجفون، وتعد هذه علامة واضحة على ميعاد قيلولته.

جفاف العينين

يمكن لطفلك الرضيع أيضًا أن يحك ويفرك عينيه عندما يشعر بالجفاف، لأنه عند إصابة العينين بالجفاف يشعره ذلك بالألم وعدم الراحة.

وجود شيء غريب في العين

عندما يفرك طفلك الرضيع عينيه باستمرار يكون سبب ذلك وجود شيء غريب في عينيه يسبب تهيجها، مثل الغبار، أو رمش، أو أن هناك شيء عالق في زاوية عين طفلكِ، إذا رأيت شيئًا عالقًا في زاوية عين طفلك، حاولي باستخدام قطنة أو منديل مبلل بماء بارد أن تنظفي عين طفلك، وإذا استمر الأمر مع دموع واحمرار في العينين، فقد يعني ذلك أن الجسم الغريب لا يزال عالقًا داخل العين، وفي هذه الحالة من الأفضل زيارة الطبيب.

المصدر - سوبر ماما

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