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السبت، 05-03-2022 02:39 م

أسباب تدفعك لشرب عصير الليمون يوميا

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الوكيل الإخباري - يضيف عصير الليمون نكهة إلى الأطعمة والمشروبات، ويمكن أن يعزز صحتك في نفس الوقت.

فيما يلي مجموعة من الطرق التي يمكن لعصير الليمون من خلالها تحسين صحتك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

الحفاظ على رطوبة جسمك
لا يحب الجميع طعم الماء العادي، لذلك يمكن إضافة شريحة من الليمون إلى الماء البارد أو الساخن لشرب المزيد خلال اليوم.

الليمون غني بفيتامين سي
مثل الفواكه الحمضية الأخرى، يحتوي الليمون على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يُعتقد أنها تعزز جهاز المناعة لديك وتحمي خلاياك من التلف.

الليمون يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن
يقول العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن إن شرب الماء بالليمون يساعدهم في تحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن. وقيمت الدراسات آثار ماء الليمون على الفئران، ووجدت أنها تقلل من زيادة الوزن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.

وقد يساعد طعم ماء الليمون في وقف الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، بينما يساعد البقاء رطبًا على إنقاص الوزن بشكل عام - خاصةً إذا كنت تستبدل المشروبات السكرية بمياه الليمون العادية.

توهج البشرة
يجب أن تلاحظ النتائج على بشرتك بسبب فيتامين سي الموجود في الليمون، وكذلك الماء الزائد الذي ستشربه. ويمكن لشرب ماء الليمون أن يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن ظروف البشرة الجافة.

يساعد على الهضم
يلجأ البعض لشرب ماء الليمون الدافئ في الصباح لتحسين حركة الجهاز الهضمي. ومن المعروف أن السوائل الدافئة تعمل على إرخاء الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون لها تأثير ملين عند تناولها أول شيء في الصباح.

يساعد على منع حصى الكلى
يقال إن شرب حامض الستريك - الموجود في الليمون - يقلل احتمالية تشكل حصوات الكلى، ويمكن أن يساعد حمض الستريك في تفتيت الحصوات الصغيرة، في حين أن شرب كميات أكبر من الماء يمكن أن يساعد جسمك على تطهير نظامك وطرد الحصى بشكل أسرع.

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