أسباب تدفعك للاحتفاظ بأكياس الشاي

الوكيل الإخباري _ من المعروف ان اكياس الشاي المستعملة يكون مكانها صندوق القمامة الا ان الكثير من الاشخاص يجهلون الفوائد والاستخدامات العديدة لها حيث يمكن الاعتماد عليها للعناية بصحة البشرة والشعر وعلاج بعض الأمراض أيضًا ، تعرف على ابرز فوائد أكياس الشاي :

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1- ترطيب البشرة

وضع أكياس الشاي الأخضر على المناطق الجافة بالجسم، مثل الوجه والشفاه وكعوب القدمين، يمكّنها من استرداد نعومتها مرة أخرى، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب البشرة.



2- علاج حب الشباب

إذا كنت تعانين من حب الشباب، يمكنك التخلص منها عن طريق وضع أكياس الشاي الأخضر على مواضع البثور مرتين يوميًا، ولمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

وبتلك الطريقة، سوف تستفيدين من مادة الكاتيكين الموجودة بالشاي الأخضر، والتي تساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة.



3- التخلص من الهالات السوداء

يجب وضع أكياس الشاي الباردة على جفنيكِ، مع مراعاة تكرار هذه العملية يوميًا لمدة أسبوع، وسوف تلاحظين الفرق.



4- الحفاظ على شباب البشرة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بأكياس الشاي الأخضر على مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يحدث للجلد، مما يساعد على التمتع ببشرة خالية من التجاعيد والخطوط والترهلات، خاصةً عند دمج محتويات الكيس بعسل النحل وعصير الليمون، وترك هذا الخليط على وجه لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.



5- تهدئة حروق الشمس

أكدت بعض الدراسات أن أكياس الشاي الأخضر من الطرق الطبيعية الفعالة لعلاج حروق الشمس، نظرًا لاحتوائها على عنصر العفص الذي يساعد على تسكين الألم وتخفيف الالتهاب، بالإضافة إلى مادة البوليفينول التي تعمل على تقليل عدد الخلايا المتضررة من الشمس.



6- غسول طبيعي للفم

مضمضة الفم بمنقوع أكياس الشاي الأخضر مرتين يوميًا، يساعدك في الحصول على نفس منعش، لأن الشاي الأخضر يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.



7- تعزيز نمو الشعر

تساعد مضادات الأكسدة المتوفرة بالشاي الأسود على تنظيف فروة الرأس وتحفيز الشعر على النمو، وللحصول على هذه الفوائد، اتركي كيسين من الشاي في كوب من الماء البارد، وبعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم، قمِ بتدليك فروة رأسك باستخدام منقوع هذه الأكياس لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي شعرك مرة أخرى بالماء الجاري.



8- مكافحة فطريات القدم

تسكين الألم ليس الميزة الوحيدة التي يتميز بها عنصر العفص، بل أثبتت الدراسات البحثية أنه يساعد أيضًا على قتل فطريات القدمين "القدم الرياضي" إذا تم وضع أكياس الشاي الأخضر الباردة بين الأصابع وعلى الأظافر لمدة 15 دقائق، من مرتين لـ3 مرات يوميًا.



9- تخفيف أعراض لدغات الحشرات

وضع أكياس الشاي الباردة على لدغات الحشرات، سوف يخلصك من الالتهاب والألم ويقلل من رغبتك في حكة المنطقة المصابة.





المصدر : ويب طب

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