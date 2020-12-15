أسباب تدفعك لوضع ليمونة بجانب سريرك قبل النوم

الوكيل الإخباري _ يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان ، ولا تقتصر استخداماته وفوائده عند تناوله أو شربه كعصير، أو حتى في الطبخ، بل يحتوي على فوائد أخرى يجهلها يجهلها الكثير ، وابرز هذه الفوائد عند وضع قشر الليمون بجانب سريرك قبل النوم :
- يحتوي على خصائص مطهرة:
فرائحة الليمون تحتوي على خصائص مطهرة، والتي تؤثر على حالتك الذهنية. وهذه الرائحة تساعدك على تفادي نوبات الاكتئاب، والقلق، وخلق جو إيجابي داخل الغرفة.
- التركيز:
يعطي الشعور بالراحة وتفادي القلق، فعند استنشاق رائحة الليمون، سيحفز نشاطك العقلي، وتصبح أكثر تركيزاً .
المصدر : الامارات نيوز