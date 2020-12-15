أسباب تدفعك لوضع ليمونة بجانب سريرك قبل النوم

الوكيل الإخباري _ يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان ، ولا تقتصر استخداماته وفوائده عند تناوله أو شربه كعصير، أو حتى في الطبخ، بل يحتوي على فوائد أخرى يجهلها يجهلها الكثير ، وابرز هذه الفوائد عند وضع قشر الليمون بجانب سريرك قبل النوم :

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- يحتوي على خصائص مطهرة:

فرائحة الليمون تحتوي على خصائص مطهرة، والتي تؤثر على حالتك الذهنية. وهذه الرائحة تساعدك على تفادي نوبات الاكتئاب، والقلق، وخلق جو إيجابي داخل الغرفة.



- التركيز:

يعطي الشعور بالراحة وتفادي القلق، فعند استنشاق رائحة الليمون، سيحفز نشاطك العقلي، وتصبح أكثر تركيزاً .

المصدر : الامارات نيوز



