الوكيل الإخباري - أسباب تراكم الدهون في البطن والخصر، متنوعة، لكنها مرتبطة بشكل أساسي بطبيعة الجسم ومدى قابليته لتراكم الدهون الضارة في المجمل العام، وهنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار طريقة التخلص من الدهون المتراكمة، فهي أحد الأسباب الجوهرية لعودتها مرة أخرى.





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أوضح دكتور شكري، أن مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن والخصر لا تقتصر على صاحب الوزن الزائد فحسب، بل سنجد أن بعض صاحبات الوزن المثالي لديهن نفس المشكلة، وذلك للأسباب التالية:





الأطعمة والمشروبات المحلاوة

أثبتت الدراسات المتنوعة، أنه يوجد رابط قوي بين تناول السكر بكميات كبيرة وتراكم الدهون في البطن والخصرعلى وجه الخصوص، فهذا أحد أسباب تراكم الدهون في البطن والخصر.



أنظمة غذائية منخفضة البروتين

يتسبب عدم حصول الجسم على كفايته من البروتين في زيادة الوزن وتراكم الدهون في مناطق عدة من الجسم ومنها البطن والخصر ، لذا يعتبر انخفاض تناول البروتين أحد أسباب تراكم الدهون في البطن والخصر.



الدهون المتحولة

أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول الدهون المتحولة بكميات كبيرة يساهم في تراكم الدهون الضارة حول منطقتي البطن والخصر، وبالتالي تعد أحد أسباب تراكم الدهون في البطن والخصر.



قلة الحركة

تعتبر قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية من أبرز أسباب تراكم الدهون في البطن والخصر.

القلق والتوتر

يعد التوتر أحد أسباب تراكم الدهون في البطن والخصر بالطريقة غير المباشرة، إذ يفزز الجسم هرمون استجابة للتوتر يعرف باسم " الكورتيزول، وزيادة إفرازه تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الخصر على وجه الخصوص.

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