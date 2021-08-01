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الأحد، 01-08-2021 04:50 م

أسباب تشنج العضلات المؤلم

ما_هي_أسباب_شد_العضل


الوكيل الإخباري - تشنج العضلات يسبب إنقباض مفاجئ لعضلة أو مجموعة من العضلات، وهو مؤلم جداً لا سيما في الليل، لأنه يوقظ أحياناً المصاب به من النوم لشدة الألم، وتستمر لدقائق.

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ولتشنج العضلات أسباب كثيرة، منها:
1 - الخمول وعدم ممارسة أي نشاط رياضي، أو حتى المشي لنصف ساعة يومياً.
2 - ظروف العمل التي تتطلب البقاء لوقت طويل في المكتب.
3 - المبالغة في إستهلاك القهوة والشاي والتبغ.
4 - السبب الإضافي المحتمل هو نقص في البوتاسيوم والصوديوم والفيتامينات B1 ، B5 B6، ويمكن تعويض هذا النقص بنظام غذائي غني باللحوم، الحبوب الكاملة، العدس، الأفوكادو، المكسرات، الموز والخضار الطازجة.
5 - ويعاني الأشخاص الرياضيين من التشنجات في العضلات عند ممارسة التمارين، لا سيما في الطقس الحار، وتعتبر مشكلة شائعة في الطب الرياضي.

6- ويسبب أيضاً تناول بعض الأدوية مثل الستاتين والكورتيكوستيرويدات والملينات تقلصّات عضلية، وهي تتميز بإنقباض مؤلم ومفاجئ وغير إرادي لمجموعة عضلية واحدة أو أكثر، وإذا تكررت يجب إستشارة طبيب.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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