أسباب تشنج العضلات المؤلم

الوكيل الإخباري - تشنج العضلات يسبب إنقباض مفاجئ لعضلة أو مجموعة من العضلات، وهو مؤلم جداً لا سيما في الليل، لأنه يوقظ أحياناً المصاب به من النوم لشدة الألم، وتستمر لدقائق.

اضافة اعلان



ولتشنج العضلات أسباب كثيرة، منها:

1 - الخمول وعدم ممارسة أي نشاط رياضي، أو حتى المشي لنصف ساعة يومياً.

2 - ظروف العمل التي تتطلب البقاء لوقت طويل في المكتب.

3 - المبالغة في إستهلاك القهوة والشاي والتبغ.

4 - السبب الإضافي المحتمل هو نقص في البوتاسيوم والصوديوم والفيتامينات B1 ، B5 B6، ويمكن تعويض هذا النقص بنظام غذائي غني باللحوم، الحبوب الكاملة، العدس، الأفوكادو، المكسرات، الموز والخضار الطازجة.

5 - ويعاني الأشخاص الرياضيين من التشنجات في العضلات عند ممارسة التمارين، لا سيما في الطقس الحار، وتعتبر مشكلة شائعة في الطب الرياضي.

6- ويسبب أيضاً تناول بعض الأدوية مثل الستاتين والكورتيكوستيرويدات والملينات تقلصّات عضلية، وهي تتميز بإنقباض مؤلم ومفاجئ وغير إرادي لمجموعة عضلية واحدة أو أكثر، وإذا تكررت يجب إستشارة طبيب.

المصدر - الفن