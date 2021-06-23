أسباب تفرق الأسنان وعلاجه

الوكيل الإخباري - الأسنان هي سر الابتسامة الجميلة، فمن الضروري الحفاظ على صحة الأسنان والحرص على تجميلها قدر المستطاع، لذلك نهتم في هذا المقال بتقديم طرق علاج تفرق الأسنان ، للحصول على ابتسامة مشرقة.

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أسباب تفرق الأسنان

وهناك العديد من العوامل المساهمة في حدوث الفلج أو تباعد الأسنان، ونذكرها كالآتي:

1 - في بعض الناس، ترتبط هذه الحالة بحجم أسنانهم وحجم عظم الفك، وقد تتشكل الثغرات عندما تكون أسنان الشخص أصغر من عظم الفك، نتيجة لذلك يحدث تباعد الأسنان.

2- يمكن أن تحدث الإصابة بتفرق الأسنان إذا كان هناك نمو مفرط في الأنسجة على جانب خط اللثة وأسنانك الأمامية العلوية، وهذا النمو الزائد يسبب انفصالًا بين هذه الأسنان، مما ينتج عنه الفلج.

3- قد تؤدي بعض العادات السيئة أيضًا إلى حدوث فجوة بين الأسنان، فقد يتكون عند الأطفال الذين يضعون الإبهام بالفم فجوة، حيث يتم الضغط على الأسنان لتتشكل الفجوة بين الأسنان.

4- يمكن أن يحدث الفلج بين الأسنان نتيجة لمرض اللثة، وهو نوع من أنواع العدوى، وفي هذه الحالة، يتسبب الالتهاب في تلف اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأسنان والفجوات بين الأسنان، وعلامات مرض اللثة تشمل اللثة الحمراء والمنتفخة، وفقدان الأسنان، والأسنان المتفرقة، ونزيف اللثة.



علاج تفرق الأسنان



1- علاج تفرق الأسنان بالمشابك

هي علاج شائع لعلاج تباعد الأسنان، بحيث تحتوي المشابك أو الأقواس على أسلاك وكوابل يتم وضعها على الأسنان لتضغط عليها وتحركها ببطء، مما يسد الفجوة. وهناك الأقواس غير المرئية، أو القابلة للإزالة، التي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصلاح بعض حالات التفرق بالأسنان.

2- علاج تفرق الأسنان بعمليات التجميل

إذا كنت لا تريد المشابك، يمكنك إجراء عمليات تجميلية لملء الفجوات بين الأسنان، وتقوم فكرة عمليات التجميل هنا على تركيب جزء ملون بلون الأسنان ليملأ الفجوات، ويلائم الأسنان لتحسين مظهر الإبتسامة.

3- تركيب جسر

الأسنان يمكن أيضاً الاستعانة بتركيب جسر للأسنان، والذي يمكن أن يحل محل الأسنان المفقودة أو يصحح الفجوة.

4- التقويم

من أهم طرق علاج تفرق الأسنان في حالة وجود فجوة لأسنانك الأمامية العلوية، فيمكن اللجوء إلى التقويم لسد الفجوات الكبيرة بالأسنان بشكل كامل، وبالإضافة إلى ذلك يعد التقويم حلاً شائعاً لعلاج الإعوجاج بالأسنان.

المصدر - كل يوم معلومة طبية



