أسباب تليف الكبد المدمر.. 3 تحذيرات مهمة

الوكيل الإخباري - يصاب الملايين سنويا بأمراض الكبد المختلفة، لينتهي المطاف بـ"مايسترو الجسم" مصابا بالتليف ولا يستطيع العمل بشكل صحيح.

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وتليف أو تندب الكبد هو حالة صحية تنتج عن تلف هذا العضو على المدى الطويل، حيث يمنع النسيج الندبي الكبد من العمل بشكل صحيح.

الكبد عضو مهم يقوم بمئات الوظائف الحيوية لاستمرار الحياة، وقد يستمر في العمل حتى عندما تكون مصابًا بتليف الكبد.



ومع ذلك يمكن أن يؤدي تليف الكبد في النهاية إلى فشل الكبد، وبالتالي الإصابة بمضاعفات خطيرة تهدد حياتك وتقود للوفاة.

في الوقت الحالي لا يوجد علاج لتليف الكبد، لكن يمكن التحكم في الأعراض وأي مضاعفات وإبطاء تفاقمها من خلال العادات الصحية.

قالت وزارة الصحة المصرية إن هناك العديد من العوامل التي تسبب في الإصابة بالتليف الكبدي، منها:





- الإصابة بالالتهاب الكبدي B وC

- الالتهابات المناعية

- الأمراض الوراثية

وتحت عنوان "ما هي أسباب الإصابة بالتليف الكبدي؟"، حذرت الوزارة المصرية من بعض التصرفات التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، وهي:





- دهون الكبد

- التعرض للكيماويات

- استخدام الأسمدة

قد لا تظهر على المصاب أي أعراض خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد، وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة.



لكن عندما يصبح الكبد أكثر تضررًا:



- تشعر بالتعب الشديد والضعف

- تشعر بالغثيان

- تفقد شهيتك

- فقدان الوزن وكتلة العضلات

- بقع حمراء على راحة يدك وأوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت على جلدك

العين الإخبارية

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