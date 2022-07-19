الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 10:53 ص

أسباب حدوث آلام كعب القدم صباحاً.. وهذه طريقة علاجها

تدليك القدم والراحة من طرق علاج الم كعب القدم


الوكيل الإخباري - لا يقدر الإزعاج الحاصل من ألم كعب القدم إلا من عاناه، أو يعانيه، فهو يجعل الشخص المصاب يحسب لكل خطوة حساباً، ويصبح من المتعذر عليه الاستمتاع بالرياضة الصباحية أو التنزه مع أصحابه وأقربائه، أو إنجاز أي مهمة تتطلب المشي السريع.

اضافة اعلان


ولعل من أسرار الطبيعة أن هذه الناحية من الجسم لا يشكو من آفاتها معظم البشر، فكعب القدم يتلقى الصدمة بعد الأخرى مع كل خطوة.


أما مصدر الألم الذي يحصل أحياناً في الكعب وأسفل القدم دون سبب ظاهر، فهو التهاب اللفافة العميقة التي تنتشر تحت الجلد في مؤخرة القدم السفلي plantar fascia، وقد يصاب وتر أشيل معها بالالتهاب (ووتر أشيل هو مجموعة أوتار عضلات الساق الخلفية التي ترتكز على عظم الكعب).

 

ويختفي الالتهاب تدريجياً مع الراحة بعد بضعة أشهر إلى سنة على الأكثر، لكن الإزعاج الذي يسببه يكون من الشدة بحيث يبقي الإنسان حبيس البيت في معظم الحالات، ولا يجرؤ على القيام بأي مهمة تحتاج للتنقل والحركة.


وفي ما يلي نعرض نصائح بسيطة تكفل تخفيف الألم عند المصابين بهذه الشكوى والإسراع في عملية الشفاء:


- ضع فوطة مثلجة أو كيساً من البلاستيك يحتوي قطعاً من الثلج على منطقة الألم من أسفل القدم لمدة عشر دقائق، فهذا من شأنه أن يخفف التهاب الأنسجة وينقص من الوذمة (التورم) التي أصابتها. كرر العملية 3 مرات يومياً على الأقل.
- قم ببعض التمارين لتقوية عضلات القدم والساق، فهذا يقلل الاعتماد على اللفافة الملتهبة أثناء الحركة.. من هذه التمارين الوقوف أمام حائط والاستناد إليه وأنت ترفع قامتك على أصابع قدميك، ثم العودة لوضعية الوقوف. قم بهذا التمرين من 10 مرات إلى 20 مرة، وكرره 3 مرات يومياً.

- ضع ضباناً داخل حذائك، أو اطلب من اختصاصي تصنيع الأحذية الطبية أن يوفر لك وسيلة لدعم قوس القدم بحيث تقل بوساطتها حركة القدم أثناء المشي، فهذا من شأنه أن يخفف الضغط عن عظم الكعب والنسيج المحيطة بها.
- تناول أحد الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية والمصنفة تحت اسم "العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية" أو NSAID's، مثل ibuprofen، فهذه تضمن تخفيف الألم بسرعة في معظم الحالات.

- إذا يئست من كل الوسائل بعد تجربتها، فيمكنك طلب إجراء عملية جراحية تقطع فيها بعض الألياف المتصلة بلفافة القدم العميقة، لكن يجب أن تعلم أن هذا الإجراء قد يترك اللفافة أضعف مما كانت عليه، كما أنه قد يخرب بعض الأعصاب الحسية في أسفل القدم.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
X3I7JlsTqtTXBpupASTQ

كيف تعالج فقر الدم عند الأطفال

0f701402-3f27-4ade-968e-28d3e54c74ad

عند حدوث تشنجات العضلات بسبب الحرارة عليك التصرف بهذه الطريقة

62ce8b884c59b76f82213347

عادات تحفز تطور الخرف

133-194655-congestive-heart-symptoms-wrong-diagnosis_700x400

أعراض فشل القلب

2019_6_20_17_1_15_785

أطعمة ممنوع تناولها لتقليل دهون البطن بعد الولادة

تجربتي-مع-الإجهاض-في-الشهر-الأول-780x427

أسباب اجهاض الحمل في الأسبوع الأول