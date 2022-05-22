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الأحد، 22-05-2022 01:09 م

أسباب خفقان القلب عند النوم

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الوكيل الإخباري - يشعر كثيرون بخفقان القلب أحيانًا، وكأنَّ القلب ينبض بسرعة أو تتسارع دقاته، كما يمكن أن يصل الأمر إلى درجة أن تكون هناك نبضات قلب إضافية.

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ويجعلكِ الخفقان على دراية بمعدل ضربات قلبك، ويمكن أن يحدث خفقان القلب في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو أثناء الراحة خلال النهار، ويمكن أن تكون مخيفة، لكنها ليست خطيرة في العادة.

 

عادةً ما يكون خفقان القلب غير ضارّ ولا ينتج عن مشكلة صحية أساسية، يسمي الأطباء هذه الحالة بـ انكماش بطيني سابق لأوانه (PVC)، أو تقلص أذيني سابق لأوانه (PAC). وتقريبا كل شخص لديه PVC أو PAC من وقت لآخر، لكن لا يشعر بهما الجميع.
ويصاب بعض الأشخاص بخفقان القلب عند الاستلقاء؛ بسبب الوضع الذي ينامون فيه، النوم على جانبكِ يمكن أن يزيد الضغط داخل جسمك، مما يسبب خفقان القلب. وتشمل العديد من الأسباب الشائعة الأخرى لخفقان القلب ما يلي:

 

-القلق والتوتر والاكتئاب. كما أن خفقان القلب شائع أثناء نوبة الهلع.
-الاختلال في كهربية القلب: يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الشعور بضربات قلب سريعة، وهي تستدعي طلب المشورة الطبية.
-الأدوية: بما في ذلك حبوب الحمية ومزيلات احتقان الأنف التي تحتوي على السودوإيفيدرين.
-التدخين: إذ يمكن أن يسبب النيكوتين أيضًا خفقان القلب.
-الوزن الزائد والسمنة: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يكونون أكثر عرضة للإصابة بنظم القلب غير الطبيعية وأمراض القلب.
-التغييرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث وأثناء الحمل: خفقان القلب أثناء الحمل شائع جدًا وعادة ما يكون غير ضار.
-بعض الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الكافيين والشوكولاتة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والصوديوم (الملح) والسكر أو الدهون يمكن أن تؤدي إلى خفقان القلب.

 

 

سيدتي

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