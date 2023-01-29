أسباب دهون منطقة الحوض .. وهكذا تتخلص منها

الوكيل الإخباري-يشكو بعض الأشخاص من تراكم الدهون في منطقة الحوض وتحديدًا العانة، التي يعد وجود دهون بها أمر طبيعي، لكن لدى بعض الأشخاص يتسبب تراكم الدهون الزائد في بروز العانة، ما يجعلهم يشعرون بالخجل والتقيد خاصًة عند اختيار الملابس.

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نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الطرق الفعالية في التخلص من دهون منطقة الحوض، وفقًا لموقع "Very well health".



أسباب دهون منطقة الحوض



تتراكم الدهون عند منطقة الحوض، للأسباب التالية:

-الوراثة، قد تتراكم الدهون في منطقة الحوض نتيجة لعوامل وراثية في توزيع الدهون.



-السمنة، قد تؤدي زيادة الوزن إلى تراكم الدهون في منطقتي البطن والحوض.

-الخضوع لجراحة شد البطن، يزيد من فرص جعل البطن مسطحة، ما يتسبب في بروز منطقة العانة لدى بعض الأشخاص.



-الخضوع لعملية شفط الدهون، قد تؤدي إلى بروز مؤقت عند منطقة العانة، نتيجة لأن الجاذبية تتسبب في نزول الدهون من البطن باتجاه العانة.



طرق للتخلص من دهون منطقة الحوض



1-حمية غذائية

تسهم بعض أنواع الأنظمة الغذائية، خاصًة الأنواع المقيدة السعرات الحرارية في التخلص من الدهون المتراكمة خاصًة في مناطق الخصر والبطن والعانة، يوصي خبراء التغذية باتباع الأنظمة الغذائية التالية:



-الحمية النباتية.

-حمية باليو.

-حمية الكيتو.

-نظام غذائي منخفض الدهون



2-التمارين الرياضية

تمتاز بعض التمارين الرياضية بتقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، بما في ذلك الحوض والأرداف، والتخلص من الدهون في آنٍ واحد، أبرز هذه التمارين، هي تمارين الضغط.



3-العمليات التجميلية أو الجراحية

قد يوصي الطبيب باللجوء إلى العمليات الجراحية، مثل التالي:



-شفط الدهون

يخضع الشخص إلى التخدير الموضعي، يجري الطبيب شفطًا لدهون العانة، لكن يمكن أن يزيد ذلك من ترهل الجلد في منطقة العانة، فضلًا عن الإصابة بالتورم لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، قد تختفي الكدمات لدى المصابين خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.



-شفط الدهون بالليزر

تعتبر هذه نسخة من شفط الدهون لكن تجميلية، حيث يستخدم فيها الطبيب الليزر لإذابة الدهون في المنطقة، من خلال أنبوب شفط صغير.



الكونسلتو الطبي

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