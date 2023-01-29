الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الأمير هاشم

الضمان تصرف مستحقات 153 مصرياً غادروا الأردن - اسماء

اصابة سائق اثر حادث سير في عمان

الشبول: تمكين الناطقين الإعلاميين من أهم أولويات عمل وزارة الاتصال الحكومي

برنامج تدريبي عن "التدريب الأفضل للغذاء الأكثر أمانًا"

حملة تفتيشية صحية على أسواق بلدية طبقة فحل

الإنتهاء من أعمال مشروع طريق أبو بنا في الطفيلة

التربية تكشف عن اجراءات بشأن الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

الحكومة : أعداد موظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب 260 دينارا قليلة

الحكومة: سيتم تخفيض رسوم اشتراك منتسبي الأجهزة الأمنية بالضمان

الأحد، 29-01-2023 04:48 م

أسباب دهون منطقة الحوض .. وهكذا تتخلص منها

2022_2_28_16_6_14_404


الوكيل الإخباري-يشكو بعض الأشخاص من تراكم الدهون في منطقة الحوض وتحديدًا العانة، التي يعد وجود دهون بها أمر طبيعي، لكن لدى بعض الأشخاص يتسبب تراكم الدهون الزائد في بروز العانة، ما يجعلهم يشعرون بالخجل والتقيد خاصًة عند اختيار الملابس.

اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الطرق الفعالية في التخلص من دهون منطقة الحوض، وفقًا لموقع "Very well health".

أسباب دهون منطقة الحوض


تتراكم الدهون عند منطقة الحوض، للأسباب التالية:
-الوراثة، قد تتراكم الدهون في منطقة الحوض نتيجة لعوامل وراثية في توزيع الدهون.


-السمنة، قد تؤدي زيادة الوزن إلى تراكم الدهون في منطقتي البطن والحوض.
-الخضوع لجراحة شد البطن، يزيد من فرص جعل البطن مسطحة، ما يتسبب في بروز منطقة العانة لدى بعض الأشخاص.


-الخضوع لعملية شفط الدهون، قد تؤدي إلى بروز مؤقت عند منطقة العانة، نتيجة لأن الجاذبية تتسبب في نزول الدهون من البطن باتجاه العانة.


طرق للتخلص من دهون منطقة الحوض


1-حمية غذائية
تسهم بعض أنواع الأنظمة الغذائية، خاصًة الأنواع المقيدة السعرات الحرارية في التخلص من الدهون المتراكمة خاصًة في مناطق الخصر والبطن والعانة، يوصي خبراء التغذية باتباع الأنظمة الغذائية التالية:


-الحمية النباتية.
-حمية باليو.
-حمية الكيتو.
-نظام غذائي منخفض الدهون


2-التمارين الرياضية
تمتاز بعض التمارين الرياضية بتقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، بما في ذلك الحوض والأرداف، والتخلص من الدهون في آنٍ واحد، أبرز هذه التمارين، هي تمارين الضغط.


3-العمليات التجميلية أو الجراحية
قد يوصي الطبيب باللجوء إلى العمليات الجراحية، مثل التالي:


-شفط الدهون
يخضع الشخص إلى التخدير الموضعي، يجري الطبيب شفطًا لدهون العانة، لكن يمكن أن يزيد ذلك من ترهل الجلد في منطقة العانة، فضلًا عن الإصابة بالتورم لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، قد تختفي الكدمات لدى المصابين خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع.


-شفط الدهون بالليزر
تعتبر هذه نسخة من شفط الدهون لكن تجميلية، حيث يستخدم فيها الطبيب الليزر لإذابة الدهون في المنطقة، من خلال أنبوب شفط صغير.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_23281_31d13276e6-8a35-479c-885e-70f785fe30d7

7 مشكلات صحية تسبب التهاب الحلق

3_59

خمس علامات تحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية

image

5 أعراض شائعة عند النساء تحذر من الإصابة بالنوبة القلبية

2022_7_17_18_8_44_286

طبيب ينصح بعدم تناول المسكنات لعلاج ألم الظهر

2022_7_5_22_3_36_91

أعراض نقص الكوليسترول الجيد .. كيف نحافظ عليه؟

الليمون-مع-الماء-على-الريق

ايهما أفضل لعلاج الانفلونزا .. الليمون بالماء الدافئ أم البارد ؟

أخبار متعلقة
20220124114403443

متى يشير ألم الظهر الى مرض في المرارة ؟

tbl_articles_article_23697_645a687880a-d47f-44cd-bc08-55d423405add

ما هي أسباب وطرق علاج كسر العنق؟

tbl_articles_article_21026_328eccb2944-0d25-4353-a8f1-aa49f7feaca7

أسباب آلام القدم المتعددة وطرق العلاج

9427c489-6adf-4d58-8a0f-3ab8764e9002

اسباب الشرقة المتكررة وطرق الوقاية

2022_4_25_19_21_34_842

وظيفته وأنواعه وأعراض ارتفاعه .. كل ما يجب معرفته عن الكوليسترول

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

أسباب واعراض الفشل الكلوي