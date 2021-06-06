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الأحد، 06-06-2021 03:37 م

أسباب زيادة الوزن عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - السمنة لها تأثير سلبي كبير على صحة الطفل، كما تؤثر على فرصه في المستقبل، لذا عليكِ حماية طفلك من الإصابة بالسمنة، وأن يتمتع بالوزن المثالي، وهذا يأتي عبر اتباع العادات الصحية، والابتعاد عن العادات السيئة التي تسبب زيادة الوزن .

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وفيما يلي 3 عادات تؤدي إلى زيادة وزن طفلك، عليكِ تجنّبها: 

 

1- تناول الطعام المعد خارج المنزل
تناولت دراسة حديثة العلاقة بين مكان تحضير الطعام، ومعدل استهلاك السعرات الحرارية، وأفاد الباحثون أن تناول الطفل الطعام المعد خارج المنزل، يدفعه إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر، حتى إن كانت نفس الوجبات التي يتناولها في المنزل.
هذا بخلاف الوجبات السريعة التي تحتوي على أطعمة مقلية، ومكونات غير صحية، تكسب الطفل سعرات حرارية غير مرغوب فيها، وأضراراً صحية مختلفة، لهذا عليكِ الحرص على إعداد وجبات منزلية للطفل، تختارين فيها المكونات الصحية، وتتحكمين بالسعرات الحرارية بكل وجبة، كما تتمكّنين من ضبط الكميات التي يتناولها طفلك.

 

2- عدم تناول الطعام كأسرة

شفت دراسة نُشرت في مجلة Pediatrics، أن الأطفال والمراهقين الذين يشاركون وجباتهم مع أسرهم 3 مرات أسبوعياً على الأقل، يكونون أقل عرضة لزيادة الوزن، أو تناول وجبات غير صحية، أو الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.
والأطفال الذين يتناولون الطعام مع أسرهم، يتناولون كميات أكبر من العناصر الغذائية المفيدة، لأنهم يتناولون المزيد من الفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان، كما يتعرّضون لكميات أقل من الأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية، وبالتالي يكونون أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

 

3- عدم الانتظام في مواعيد النوم

أشارت دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بروتين نوم منتظم، يكونون أقل عرضة للإصابة بالسمنة، كما يتمتعون بجهاز مناعي قوي، ما يحميهم من الإصابة بالأمراض المختلفة
لذا احرصي على تعويد طفلك على روتين نوم منتظم، وتأكدي من أنه يحصل على ساعات نوم كافية يومياً، وعلى نوم مريح وجيد.

 

 

المصدر - نواعم 


 




 

 


 

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