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السبت، 09-04-2022 10:18 ص

أسباب زيادة دهون البطن عند الأمهات في رمضان

دهون البطن لدى السيدات تسبب امراض القلب والسكري


الوكيل الإخباري - تعاني كثير من الأمهات من زيادة الوزن في شهر رمضان، ولا يقتصر سبب زيادة الوزن وزيادة دهون البطن عند الأمهات على كثرة العزائم في رمضان، وتبادل الدعوات الرمضانية، إنما يوجد سبب آخر تغفل عنه الأمهات، ولذلك تتفاقم المشكلة، وتطفو مشكلة زيادة دهون البطن عند الأمهات في رمضان على السطح، وتكثر تساؤلات الأمهات بشأن زيادة الوزن بصفة عامة، وزيادة دهون البطن بصفة خاصة.

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أسباب زيادة دهون البطن عند الأمهات في رمضان


تبذل الأمهات مجهوداً كبيراً في إعداد مائدة الإفطار، والإلتزام بما عليها من مسؤوليات داخل المنزل وتجاه أفراد أسرتها، وقد تقع بعض الأمهات في خطأ كبير، ألا وهو عدم الحصول على قسط وفير من النوم، ويعد ذلك سبباً رئيسياً في زيادة دهون البطن لديها.


وقد بينت دراسة جديدة قامت باعدادها عيادة "مايو كلينك" ونشرت في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب، مفادها إن النوم غير الكافي يساهم في زيادة امتصاص السعرات الحرارية، بما يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن، خاصة الدهون غير الصحية، وهو ما يحدث للأمهات في حالة قلة النوم، وكذلك أي شخص آخر يعاني من قلة النوم.


وقد أوضح فيريند سومرز الباحث الرئيسي في الدراسة أن النوم غير الكافي يعيد توجيه الدهون إلى الأحشاء الأكثر خطورة والمقصود بها دهون البطن، موضحاً أنه وعلى الرغم من حدوث انخفاض في امتصاص السعرات الحرارية والوزن أثناء فترة النقاهة تستمر بدهونعض في التراكم في منطقة البطن، مشيراً إلى أن قلة النوم يؤدي إلى ترسب الدهون في منطقة البطن.


ولذلك ولتفادي تراكم الدهون في منطقة البطن، يجب على الأمهات الحرص على صحتهن أكثر، والتأكد من حصولهن على قسط وفير من النوم لتعزيز صحتهن بالمقام والأول، ولتقليل احتمالات تراكم الدهون في منطقة البطن.

 

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