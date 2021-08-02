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الإثنين، 02-08-2021 04:30 م

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج

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الوكيل الإخباري - سيلان اللعاب هو خروج اللعاب خارج الفم، وذلك إمّا بسبب خلل في القدرة على الحفاظ على اللعاب داخل الفم، أو بسبب وجود مشكلةٍ في البلع، أو بسبب زيادةٍ في إفراز اللعاب.

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علاج سيلان اللعاب بشكل عام

 

1- إبقاء الفم مغلقاً ومحاولة رفع الذقن للأعلى.

2 - الحدّ من تناول الأطعمة السكريّة، لأنّ من شأنها زيادة إفراز اللعاب.

3 - التأكّد من عدم وجود شقوق حول الفم.

4 - استخدام المصاصات أو القطع المجمدة للأطفال قد تساعد فيما يخصّ سيلان اللعاب المصاحب للتسنين.

 

أسباب سيلان اللعاب:

 

1 - التهاب الجيوب الأنفية.

2 - التهاب اللوزتين. التهاب الحلق.

3 - الحساسيّة.

4 - الارتجاع المَعِدي المريئي.

5 - التسمّم وخاصةً التسمّم بالمبيدات.

6 - الحمل وذلك نتيجةً للتقيؤ.

 

 

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