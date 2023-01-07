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السبت، 07-01-2023 04:21 م

أسباب ظهور الشامات فجأة.. وكيف يمكن علاجها؟

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الوكيل الإخباري-الشامات عبارة عن بقع داكنة اللون أو زوائد جلدية يمكن أن تظهر في أماكن مختلفة من الجسم، ولكن تظهر في مراحل عمرية معينة.

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نستعرض في السطور التالية، أسباب ظهور الشامات، وكيف يمكن علاجها؟

أسباب ظهور الشامات وأنواعها
قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الجلدية والتجميل والليزر بكلية الطب جامعة بنها، إن هناك وحمات عادةً تظهر بمجرد ولادة الطفل، وأيضًا يوجد نوعية منها تظهر في عمر من 2 إلى 3 سنوات، وتكون عبارة عن وحمات دموية ومعروفة باسم وحمة الفراولة.


وأوصت سند، الأمهات بالإهتمام بوحمة الفراولة وسرعة استشارة الطبيب، لأن السير في رحلة العلاج مبكرًا يعد الطريق الأمثل للقضاء عليها، وأشهر المناطق التي تظهر بها هي الرقبة الخلفية، وأيضًا الوجه، موضحة أنها من الممكن أن تؤثر على الرضاعة عند ظهورها في الفم.


أوضحت أستاذ الجلدية والتجميل والليزر، أنه يوجد وحمات لا تظهر إلا عند فترة البلوغ بسبب التغيرات الهرمونية وأشهرها وحمة تسمى "بيكر" نسبة إلى الطبيب الذي اكتشفها، وهي عبارة عن وحمة داكنة وبينة اللون ويصاحبها ظهور شعر، وتظهر في منطقة الظهر وتأخذ مساحة كبيرة نسبية، وأكثر شيوعًا عند الرجال.
كما أشارت إلى وجود وحمات تظهر في صورة تقرن بالجلد وتشبه الفواليل، وهي عبارة عن تكاثر في الجلد، وسطحها حليمي خشن وتشبه مرض فيروس الصنط، وتأخذ شكل طولي في الجلد، وعلاجها يكون بالليزر.


ولفتت إلى أنه يوجد وحمات تظهر في فروة الرأس، وأكثرها شيوعًا هي الوحمية الدهنية، وصورتها عبارة عن سطح خشن في الفروة ونسبة من هذه الوحمات، من الممكن أن يأخذ تحول سرطاني، لذا لا بد من الأهمية في العلاج.


أخطر أنواع الشامات
وأكدت أن أخطر أنواع الوحمات هي الوحمة الصبغية الوراثية، التي يولد بها الطفل، وعلاجها الأمثل هي جراحات تجميل، عن طريق استئصالها وعمل ترقيع للجلد، وتعطي نتائج ايجابية مذهلة، على عكس الليزر فهو غير مرغوب فيه لعلاجها.


وأوضحن أن الوحمات ذات الحجم الكبير تكون خطيرة، لأن نسبة التحولات السرطانية فيها كبيرة، ومن الصعب علاجها.


علاج الشامات
اختتمت، أنه بشكل عام الوحمات لها أشكال متعددة، ولا تترتبط بوحم الأمهات أثناء فترة الحمل، والأغلبية منها حميدة وسهل علاجها والليزر أضاف الكثير والكثير في علاج الوحمات بنتائح مميزة وقلة قليلة التي يحدث بها تحولات سرطانية، ناصحة أي أم تلاحظ اختلاف في الجلد بسرعة الذهاب للطبيب، كما أن هناك حالات تستوجب زيارة الطبيب كل 6 شهور.

 

الكونسلتو الطبي

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