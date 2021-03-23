الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

لجنة الأوبئة : لا توصيات بشأن شهر رمضان

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 11:31 ص

أسباب عدم خسارتك للوزن رغم اتباعك حمية غذائية قاسية!

1-8415


الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على خسارة الوزن رغم أنهم يتبعون الرجيم باستمرار ويمارسون التمارين الرياضية بانتظام. ومن الممكن أن يرتبط هذا بعدد من الأسباب، وهذه أبرزها:

اضافة اعلان

- عدم انتظام معدل السكر في الدم:

فخلال تناول الكربوهيدرات يرتفع هذا المعدل. وفي المقابل يفرز البنكرياس الأنسولين من أجل إعادة التوازن إليه والحد من ارتفاعه. ويعتبر الأنسولين ضرورياً جداً، لكن كثرة إفرازه قد تؤدي الى تخزين الدهون في الجسم.


- الاضطرابات الهرمونية:

فالهورمونات تؤثر بشكل كبير في الوزن، لأنها تعمل على تنظيم مستوى الأيض الأساسي. ويعني هذا حرق الدهون يومياً بمعزل عن ممارسة النشاطات البدنية. وفي حال حدث خلل ما في عملها، وخصوصاً في وظائف هرمونات الكورتيزول والتستوستيرون والأستروجين والبروجسترون، فإن هذا يسبّب تراجعاً في عملية الأيض، وبالتالي يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.


- التوتر:

فهو يدفع الجسم إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يحفّز ارتفاع معدل السكر في الدم وإن لم يتم تناول الأطعمة المصنّعة أو المحوّلة. وهذا ما يمكن أن يدفع الجسم إلى تخزين الدهون الضارة، وخصوصاً في منطقة البطن.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
newsitem_news_3000_257

هل يؤدي الضغط النفسي إلى الشعور بآلام الظهر؟

5617cf7f-5cf6-446c-9763-4ff6ddd1f9ec

3 إشارات تكشف أن القلق بات يحتاج إلى علاج

1615294226994880700

دراسة تكشف العلاقة بين حبوب اللقاح وارتفاع نسبة العدوى بكورونا!

714

التشنجات قد تدل على أمراض خطيرة!

main_image60578aa7b915f

ما هو المعدل المثالي لسكر الدم على مدار اليوم؟

ما_أعراض_الجلطة

الأعراض الأولى لتشكل الجلطة الدموية

أخبار متعلقة
زيت-الزيتون

ماذا يحدث لزيت الزيتون عند تسخينه؟

2019_4_15_16_19_28_177

تعرف على نوع الخضار الذي يحرق الدهون في جسمك ويقي من الأمراض

XKM4KDPLJI4SZGNJ54LJCRLREA

تجنبه لمنع النوبات القلبية .. المخاطر الصحية لاستخدام الزيت المهدرج في الأغذية

lemon-coffee

هل تساعد القهوة بالليمون على حرق الدهون وخسارة الوزن؟

190614115753949_البابونج-والسكري

فوائد مشروب البابونج لحرق الدهون بسهولة

212061-SodiumAndSalt

دراسة: مادة غذائية تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية