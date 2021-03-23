أسباب عدم خسارتك للوزن رغم اتباعك حمية غذائية قاسية!

الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على خسارة الوزن رغم أنهم يتبعون الرجيم باستمرار ويمارسون التمارين الرياضية بانتظام. ومن الممكن أن يرتبط هذا بعدد من الأسباب، وهذه أبرزها:

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- عدم انتظام معدل السكر في الدم:

فخلال تناول الكربوهيدرات يرتفع هذا المعدل. وفي المقابل يفرز البنكرياس الأنسولين من أجل إعادة التوازن إليه والحد من ارتفاعه. ويعتبر الأنسولين ضرورياً جداً، لكن كثرة إفرازه قد تؤدي الى تخزين الدهون في الجسم.



- الاضطرابات الهرمونية:

فالهورمونات تؤثر بشكل كبير في الوزن، لأنها تعمل على تنظيم مستوى الأيض الأساسي. ويعني هذا حرق الدهون يومياً بمعزل عن ممارسة النشاطات البدنية. وفي حال حدث خلل ما في عملها، وخصوصاً في وظائف هرمونات الكورتيزول والتستوستيرون والأستروجين والبروجسترون، فإن هذا يسبّب تراجعاً في عملية الأيض، وبالتالي يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.



- التوتر:

فهو يدفع الجسم إلى إفراز هرمون الكورتيزول الذي يحفّز ارتفاع معدل السكر في الدم وإن لم يتم تناول الأطعمة المصنّعة أو المحوّلة. وهذا ما يمكن أن يدفع الجسم إلى تخزين الدهون الضارة، وخصوصاً في منطقة البطن.

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