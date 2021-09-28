الوكيل الإخباري - الرضاعة الطبيعية هي وقت للتواصل الهادئ والتلامس بينك وبين طفلك الرضيع، ولكن في بعض الأحيان تتفاجئين أن طفلك يبكي وقت الرضاعة أو يُزيل فمه أو يصرخ، ومن الشائع جدًا رؤية هذا التصرف في الأسابيع والشهور الأولى من عمر الطفل الرضيع، وأحيانًا في أي وقت من فترات الرضاعة الطبيعية على مدار اليوم .

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أسباب عصبية الرضيع أثناء الرضاعة



1 - الغازات عند الأطفال: قد يُشير البكاء والغضب أيضًا إلى رغبة الطفل في التجشؤ أو تمرير الغازات .

2 - الشعور بالتشتت: الأطفال الصغار البالغون من العمر ثلاثة أشهر أو أكثر يتشتتون من بعض الأشياء الموجودة حولهم، مثل: الضوضاء العالية أو الأضواء الشديدة، حاولي أن تكون الرضاعة في مكان هادئ وخالي من التشتت.

3 - ألم التسنين: يبكي كثير من الأطفال الرضع بسبب ألم التسنين الأول، فهم يتألمون كثيرًا من منطقة اللثة، فيكون الطفل جائعًا ولا يستطيع تناول الطعام من الألم!

4 - التوتر والقلق: إذا كنتِ تمرين بفترة من القلق والتوتر الشديد، يتأثر طفلك بهذا الأمر بشدة، هذا يؤدي إلى البكاء والعصبية وقت الرضاعة الطبيعية .

5 - الشعور بالتعب: طفلك الرضيع أيضًا يشعر بالتعب مثلك في حالة قلة النوم، ولذلك في الغالب يهدأ الطفل بعد مرور ثلاثة أشهر ووجود روتين ثابت ليومه ونومه.

6 - فطريات الفم: إذا كان طفلك يعاني من الفطريات في فمه، فهذا سبب كافٍ لعصبيته وقت الرضاعة الطبيعية، حيث يعاني الطفل من مادة تشبه الجبن داخل فمه، وبسببها يعاني من الألم في أثناء الرضاعة.

7- عدم الجوع: إذا كان طفلك ليس جائعًا يرفض الرضاعة، ولو كان الأمر هكذا لا تجبري طفلك أبدًا على الرضاعة وحاولي إطعامه في وقتٍ لاحق.

8 - الزكام: إذا كان طفلك يعاني من الزكام وأنفه مسدود فسيكره كل شيء، حتى وقت الرضاعة، لأنه لن يكون قادرًا على التنفس .

9 - طفرات النمو: طفرات النمو التي تحدث للطفل في الشهور الأولى من عمره تكون سريعة، وبالتالي بعض الأطفال يصبحون شديدي الانفعال.

10 - ارتجاع المرئ: وهي حالة ينتقل فيها الطعام إلى المرئ مرة أخرة من المعدة، الانزعاج والألم الناتجان عن الارتجاع يجعلهم يبكون ويثيرون ضجة كبيرة وقت الرضاعة.

المصدر - سوبر ماما