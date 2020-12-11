الجمعة 11-12-2020
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الجمعة، 11-12-2020 11:57 ص

أسباب غير متوقعة تجعلكم تشعرون بالجوع بعد الوجبات

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الوكيل الاخباري - يعاني البعض أحياناً من الجوع المستمر حتى بعد مرور وقت قصير على تناول أي وجبة رئيسية. وفي الحقيقة قد يرتبط هذا بأسباب أخرى لا يفكر بها الكثيرون، كالعطش مثلاً، ولهذا من الضروري عند الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات الحرص على شرب كوب أو كوبين أو أكثر من الماء، فهذا قد يحدّ من الرغبة في تناول الطعام.

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ومن أسباب الجوع الوهمية أيضاً، عدم النوم لساعات كافية خلال الليل. فالنوم يحفّز إنتاج الجسم لهرمون يُسمّى الميلاتونين ويساعد على الشعور بالارتياح العام وينشّط عمل الوظائف البيولوجية الأساسية بشكل سليم. إذاً من الضروري الحرص على النوم لمدة لا تقل عن 7 إلى 8 ساعات في كل ليلة.


ويعتبر التوتر من الأسباب التي يمكن أن تدفع إلى تناول الطعام. ولهذا من الأفضل مواجهته بطرق أخرى، منها التحدّث إلى الأصدقاء أو قراءة كتاب أو مشاهدة برنامج كوميدي أو ممارسة الرياضة.

 

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