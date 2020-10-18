الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 04:39 م

أسباب غير متوقعة للسعال المزمن

سعال


الوكيل الاخباري - قال الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إن السعال المزمن لا يرتبط دائمًا بأمراض الجهاز التنفسي حيث يمكن أن يكون أحد أسباب السعال المستمر هو الارتجاع، ونتيجة لذلك يتم ضخ حمض الهيدروكلوريك من المعدة إلى المريء.

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وأوضح الطبيب أن هناك الكثير من مستقبلات السعال في المريء وعندما تتهيج، يبدأ الشخص في السعال.


وأشار إلى أن السعال يمكن أن يترافق مع أمراض القلب فعلى سبيل المثال، يؤثر تراكم السوائل في التامور على المستقبلات ويسبب انعكاسًا وقائيًا.


ويجب أيضًا فحص آذان المرضى الذين يعانون من السعال المزمن والجيوب الأنفية الفكية، لأن الالتهاب المزمن أو التحسسي في هذه المناطق يمكن أن يسبب تشنج قصبي.


وكإجراء وقائي، أوصى الطبيب بعدم إهمال الفحص الطبي السنوي، وأن تكون أقل توتراً، وأن تحافظ على مستوى رطوبة لا يقل عن 60% في الغرفة.

 

شاشة نيوز

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