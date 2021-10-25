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الإثنين، 25-10-2021 03:48 م

أسباب كثرة النوم والخمول عند الرضع

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الوكيل الإخباري - يقضي معظم الأطفال حديثي الولادة وقتًا في النوم أكثر مما يستيقظون، وتنظيم نومهم ليس مهمة سهلة، فهم لا يميّزون بين النهار والليل، لذلك قد لا ينامون في الأوقات المناسبة.

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أسباب كثرة النوم والخمول عند الرضع

 

لا توجد مدعاة للقلق إذا نام الرضيع أكثر من المعتاد، ما لم تكن هناك أعراض أخرى مصاحبة لساعات النوم الطويلة.

 

وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لنوم الطفل السليم أكثر من المعتاد ما يلي:

 

1- حدوث طفرة في نمو الرضيع.

2- إصابة الرضيع بمرض طفيف، مثل البرد. تلقي التطعيمات.

3- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بسبب عدوى تنفسية تجعل التنفس صعبًا.

 

الإصابة بالصفراء

ينام بعض الرضع كثيرًا بسبب الإصابة بمرض اليرقان  المعروف باسم (الصفراء).

والمولود الذي يعاني من اليرقان سيكون لون جلده أصفر وهناك صبغة صفراء على بياض عيونهم، بالإضافة إلى الخمول، وصعوبة تناول الرضاعة، أو الإصابة التهيج وسرعة الانفعال.

 

طعام غير كافٍ

يمكن أن يصاب الرضع الذين لا يأكلون بما يكفي بالجفاف  والخمول والنوم ساعات طويلة، ويفقدون كثيرًا من الوزن، وحتى يعانون من فشل في النمو.

 

الإصابة بحالة مرضية

في حالات نادرة جدًا، قد يعاني الطفل من حالة طبية تجعله ينام كثيرًا. على سبيل المثال قد تؤثر اضطرابات التنفس والقلب في النوم، وغالبًا ما يكون لدى الأطفال المبتسرين أنماط نوم مختلفة عن الرضع الأصحاء.

 

 

المصدر - سوبر ماما 

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