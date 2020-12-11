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الجمعة، 11-12-2020 12:42 م

أسباب لزيادة الشعور بالجوع في فصل الشتاء

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الوكيل الاخباري - تؤدي بعض الأسباب إلى زيادة الشعور بالجوع خلال موسم الشتاء، وينصح باتباع بعض الطرق التي تقلل من هذا الشعور لتفادي زيادة الوزن في الشتاء.

في موسم الشتاء، تزداد الشهية لتناول الطعام، وينطبق هذا على كثير من الأشخاص، مما يتسبب في زيادة الوزن بالإضافة إلى مشكلات صحية مختلفة.
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالجوع في موسم الشتاء، وتشمل:

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1- برودة الطقس:
عندما تنخفض درجة الحرارة الداخلية بالجسم، يزداد معدل حرق السعرات الحرارية لمحاربة البرد، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام الذي يعزز الشعور بالدفء، وخاصةً الأطعمة والمشروبات الساخنة، وعادةً ما ينتهي الأمر بتناول مشروب الشوكولاتة الساخنة، والذي يسبب زيادة الوزن بصورة كبيرة.
ولتفادي هذا الشعور، يجب البحث عن وسائل أخرى لتدفئة الجسم بعيداً عن تناول الطعام، مثل ارتداء الملابس الثقيلة وممارسة الرياضة.
ويمكن تناول بعض الأطعمة والمشروبات الصحية التي تساعد في الشعور بالدفء، مثل الأعشاب الدافئة دون إضافة السكر، أو تناول حساء العدس الصحي.


2- قلة الحركة:
يميل أغلب الأشخاص للجلوس على الأريكة وتغطية الجسم في موسم الشتاء، حيث تنخفض معدلات الحركة بصورة كبيرة لتجنب تعريض الجسم للبرودة.
وتساعد هذه الأجواء في زيادة الشعور بالجوع والتفكير في تناول الطعام، وخاصةً في حالة السهر لوقت متأخر.
وللتغلب على هذه المشكلة، يجب الحرص على ممارسة الأنشطة المختلفة والرياضية اليومية، والتي تساعد في تدفئة الجسم بصورة أكبر من الجلوس اسفل البطانية.
تساعد الحركة في رفع درجة حرارة الجسم ووقايته من زيادة الوزن في موسم الشتاء.


3- عدم شرب الماء:
يعتقد كثير من الأشخاص أن الجسم لا يعرق في موسم الشتاء، وهذا أمر خاطئ، حيث أن خروج العرق من الجسم لا يقتصر على موسم الصيف، ولكن البرودة الشديدة في الطقس تسبب الإصابة بالجفاف وعدم ظهور العرق، ويتسبب الجفاف في زيادة الشعور بالجوع.
وهذا يعني أن الجسم بحاجة لتعويض السوائل التي يفقدها في موسم الشتاء، ويكون هذا عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء بالإضافة إلى مشروبات الأعشاب الدافئة.


4- الشعور بالإكتئاب:
يعاني بعض الأشخاص من اكتئاب الشتاء، وهي مشكلة نفسية ترتبط بتغيرات الفصول، ويمكن أن تؤثر على النظام الغذائي، حيث يلجأ كثير من الأشخاص لتناول كميات كبيرة من الطعام كوسيلة للهروب من المشاعر السلبية.
ويمكن التغلب على اكتئاب الشتاء عن طريق ممارسة الأنشطة المفضلة والحفاظ على نمط نوم صحيح بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية.
كما تساعد تمارين اليوغا وتقنيات التنفس في الشعور بالإسترخاء وتقليل التوتر والقلق الذي يمكن أن يصاحب موسم الشتاء.


5- الإكثار من الوجبات السريعة:
تعتبر الوجبات السريعة وسيلة سهلة للحصول على الطعام في موسم الشتاء بدلاً من الوقوف في المطبخ لعدة ساعات من أجل تحضير الوجبات اليومية.
ومع تكرار هذا الأمر باستمرار، تعتاد المعدة على تناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي يزداد الشعور بالجوع.
ولأن الوجبات السريعة تحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون غير الصحية، فينبغي التوقف عن تناولها قدر الإمكان، والبحث عن بدائل خفيفة وسريعة الطهي للحصول على فوائد الطعام الصحية.

 

ويب طب

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