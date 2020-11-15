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الأحد، 15-11-2020 02:19 م

أسباب مختلفة تؤدي لانتفاخ البطن المفاجئ.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة انتفاخ البطن بشكل مفاجئ ، نتيجة الإصابة ببعض المشاكل فى المعدة أو نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تسبب الانتفاخات والغازات، تعرف على أبرز أسباب انتفاخ البطن :

- يعد تناول بعض الأطعمة ومنها "البقوليات، المشروبات الغازية، الثوم ، الحليب، القمح"، من الاطعمة التي تؤدي الى انتفاخ البطن .

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- ابتلاع كميات كبيرة من الهواء والإصابة بالنفخة والغازات، مثل مضغ العلكة والتدخين.

-  أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة تسبب انتفاخ البطن المفاجئ، ومنها" : الامساك، مرض ارتجاع المرئ، التهاب القولون الشديد، عسر الهضم.


- الاصابة بحصوات المرارة أو مرض كرون من المشاكل الصحية التى تسبب انتفاخ البطن وألم شديد فى البطن.


- الاصابة بالأمرض السرطانية تقد سبب انتفاخ البطن الشديد ومنها سرطان .

المصدر : اليوم السابع 

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