أسباب مختلفة تؤدي لانتفاخ البطن المفاجئ.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة انتفاخ البطن بشكل مفاجئ ، نتيجة الإصابة ببعض المشاكل فى المعدة أو نتيجة تناول بعض الأطعمة التى تسبب الانتفاخات والغازات، تعرف على أبرز أسباب انتفاخ البطن :



- يعد تناول بعض الأطعمة ومنها "البقوليات، المشروبات الغازية، الثوم ، الحليب، القمح"، من الاطعمة التي تؤدي الى انتفاخ البطن .

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- ابتلاع كميات كبيرة من الهواء والإصابة بالنفخة والغازات، مثل مضغ العلكة والتدخين.



- أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة تسبب انتفاخ البطن المفاجئ، ومنها" : الامساك، مرض ارتجاع المرئ، التهاب القولون الشديد، عسر الهضم.



- الاصابة بحصوات المرارة أو مرض كرون من المشاكل الصحية التى تسبب انتفاخ البطن وألم شديد فى البطن.



- الاصابة بالأمرض السرطانية تقد سبب انتفاخ البطن الشديد ومنها سرطان .





المصدر : اليوم السابع

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