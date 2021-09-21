أسباب مرض ويلسون ومضاعفاته

الوكيل الإخباري - ما هي أسباب مرض ويلسون وما هي المضاعفات، ويعد مرض ويلسون من الأمراض الوراثية النادرة ويتسبب بتراكم النحاس في أعضاء عدة من الجسم مثل الكبد والدماغ وغيرها من الأعضاء الحيوية.





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وتتراوح أعمار المصابين بمرض ويلسون بين 5-35 عاماً، لكنه قد يصيب من هم أصغر أو أكبر من هذه الفئة العمرية أيضاً.

يلعب النحاس دوراً بارزاً في نمو الأعصاب في الجسم، وتعزيز صحة العظام، فضلاً عن إنتاج الكولاجين وصبغة الميلانين في الجلد. ويتم امتصاص النحاس من الطعام الذي نتناوله في الحالات الطبيعية ليحصل الجسم على كفايته من هذا المعدن، فيما يعمد لطرح الكميات الزائدة منه عن طريق العصارة الصفراوية في الكبد.

ما هي أسباب مرض ويلسون

كما أوردنا أعلاه، مرض ويلسون هو مرض وراثي يمكن أن ينتقل بخلية كروموسومية جسدية متنحية، مما يعني وراثة نسخة واحدة فقط من الجين المعيب من كلا الوالدين للإصابة بالمرض. وفي حال حصل المرء على جين شاذ واحد، فإنه لا يصاب بالمرض لكن يبقى حاملاً للجين ويمكنه نقله إلى أطفاله لاحقاً.

وتزداد عوامل الخطر للإصابة بمرض ويلسون في حال إصابة الوالدين أو أحد الأقارب بالمرض، وعليه ينبغي معرفة التاريخ المرضي للأهل والعائلة والخضوع لفحص حيني لتحديد ما إذا كنت مصاباً بمرض ويلسون في هذه الحالات.

ما هي أعراض مرض ويلسون

1 - الإرهاق.

2 - ضعف الشهية.

3 - ألم البطن.

4 - إصفرار البشرة وابيضاض العين (اليرقان).

5 - تغير لون القرنية إلى اللون البني الذهبي.

6 - احتباس السوائل في الساقين أو البطن.

7 - مشاكل في الكلام أو البلع أو التناسق البدني.

8 - عدم التحكم في الحركة أو تيبس العضلات.

ما هي مضاعفات مرض ويلسون

1 - تندب الكبد (تليف الكبد): يحدث نتيجة محاولة خلايا الكبد إجراء إصلاحات للعظم التالف بالنحاس الزائد، ما يؤدي لتشكل أنسجة متندبة في الكبد ويجعل وظيفة الكبد أكثر صعوبة.

2 - فشل الكبد: ويمكن أن يحدث فجأة (فشل كبدي حاد) أو يتطور ببطء على مدار سنوات. وقد تكون زراعة الكبد أحد الخيارات العلاجية لهذه المشكلة.

3 - مشاكل عصبية مستمرة: مثل الإرتعاش وحركات العضلات اللاإرادية وصعوبات الكلام ومشية الخرق والتي يمكن أن تتحسن مع العلاج.

4 - مشاكل في الكلىى: قد يتلف مرض ويلسون الكلى ويتسبب بتشكل حصوات الكلى وخروج عدد غير طبيعي من الأحماض الأمينية في البول.

5 - مشاكل نفسية: تتمثل في تغيرات في الشخصية أو الإكتئاب أو التهيج أو الإضطراب ثنائي القطب أو الذهان.

6 - مشاكل الدم: يتسبب مرض ويلسون غير المعالج في تدمير خلايا الدم الحمراء (انحلال الدم) ما يؤدي للإصابة بفقر الدم واليرقان.

المصدر - هي

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