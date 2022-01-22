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السبت، 22-01-2022 02:55 م

أسباب نقص وزن الجنين في الشهر الثامن

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الوكيل الإخباري - نقص وزن الجنين أحد أهم المؤشرات الخطرة التي تدل على أن هناك ما يعوق سلامة الجنين، وأنه يجب البحث في أسباب نقص وزن الجنين، لتحقيق سلامته وسلامة الحمل بالتبعية.

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يصل وزن الجنين الطبيعي إلى 2.7 كيلوجرام في الشهر الثامن، وقد يحدث أن ينقص الوزن عن المعدلات الطبيعية خلال الشهر الثامن، ويجب على الطبيب البحث في الأسباب حتى يحاول تعزيز وزن الجنين من أجل تحقيق نمو سليم له، وبالتالي تحقيق سلامته وسلامة الحمل.

 

أن هناك أسباب عديدة تقف وراء نقص وزن الجنين في الشهر الثامن من الحمل منها:

 

1 - وجود عوامل وراثية مثل أن يكون الأب أو الأم كانوا يعانون من نقص الوزن عند الولادة.

2 - وجود مشكلات صحية في المشيمة أو الحبل السري، لأنه يحول دون وصول الدم محملاً بالأكسجين والغذاء إلى الجنين.
3 - ارتفاع ضغط الدم عند الحامل يؤدي إلى نقص وزن الجنين.
4 - إصابة الأم بمرض السكري أو أمراض القلب أو الكلى أو غيرها من الأمراض المزمنة.
5 - إصابة الأم بالتهابات الرحم أو التهاب المسالك البولية.
6 - سوء التغذية عند الأم وعدم اتباعها لخطة غذائية صحية ومفيدة.
7 - التدخين أثناء الحمل من أسباب نقص وزن الجنين أثناء الحمل.
8 - إصابة الحامل بفقر الدم.

 

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