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الثلاثاء، 08-03-2022 02:36 م

أسباب نوبة القولون العصبي

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الوكيل الإخباري - تعد متلازمة القولون العصبي من الحالات المرضية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويعاني الأشخاص المصابون بها من الشعور بالانتفاخ، وغازات وتشنجات البطن، إضافة إلى بعض الأعراض الأخرى، التي تسبب إزعاجًا شديدًا.

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تتمثل نوبة القولون العصبي في معاناة الشخص المصاب بالحالة من آلام وتشنجات البطن، والشعور بالانتفاخ، وفرط غازات البطن، وبعض الأعراض الأخرى المصاحبة للحالة، وخصوصًا بعد تناول وجبات الطعام.

هناك مجموعة من العوامل المحفزة للتعرض لنوبة القولون العصبي، والتي قد تتضمن ما يلي:

- المعاناة من التوتر أو القلق.
- تناول بعض الأغذية المحفزة للأعراض، وعلى رأسها الموز أو منتجات الألبان.
- اضطراب النظام الهرموني في الجسم، وهو ما يحدث لدى السيدات أكثر من الرجال.
- استخدام بعض الأدوية.

 

يعاني الشخص المصاب بنوبة القولون العصبي من بعض الأعراض التي تشمل:

- الشعور بالانتفاخ.
آلام وتشنجات البطن.
- فرط غازات البطن.
- المعاناة من الإسهال أو الإمساك.
- ظهور المخاط في البراز.
- فقدان الشهية.
- انخفاض وزن الجسم بشكل مفاجئ.
- شحوب البشرة.
- الشعور بالغثيان.

 

 

الكونسلتو 

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