أسباب هامة تجعلك تحرص بشدة على تناول مكملات فيتامين C

الوكيل الاخباري - يعتبر تناول مكملات فيتامين "سي" أمرا شائعا في الولايات المتحدة، حيث يتناول حوالي 35% من البالغين الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على فيتامين سي، و12% يتناولون مكملات فيتامين سي منفصلة، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

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ويعتبر فيتامين سي عنصر غذائي أساسي، مما يعني أننا بحاجة إلى الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية حتى نتمكن من تلبية احتياجاتنا.

توصي المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة البالغين بتناول 75 ملغم من فيتامين "سي" للنساء و 90 ملغم للرجال يوميا، بينما يجب أن يحصل المدخنون على 35 ملغم إضافية في اليوم، والنساء الحوامل والمرضعات يجب أن يحصلن على 85 مليغراما و120 مليغراما على التوالي.



وفقا لمايو كلينك، يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين "سي" من خلال النظام الغذائي وحده، فهو متوفر بسهولة في الحمضيات والفلفل والطماطم والتوت، من بين الفواكه والخضروات الأخرى. حبة برتقالة متوسطة، على سبيل المثال، تحتوي على 70 مجم من فيتامين سي.



وبحسب خبيرة التغذية الدكتورة ميشيل زيف، "يمكن أن تساعد المكملات في سد الفجوات الغذائية، ومع ذلك، فإن الطعام دائما هو وسيلة أفضل للحصول على العناصر الغذائية".



ولكن للحصول على جرعة أعلى من فيتامين "سي"، يمكنك التفكير في تناول المكملات الغذائية. حيث تبدأ معظم مكملات فيتامين "سي" من 100 إلى 500 مجم لكل كبسولة، وهو بالتأكيد أعلى من المحتوى الموجود في الأطعمة الغنية بفيتامين "سي".



إذن ما هي الفوائد المحتملة لمستويات أعلى من فيتامين سي؟ إليك 5 فوائد لمكملات فيتامين "سي" التي تدعمها الأبحاث، وفقا لموقع "إيفري داي هيلث".



وتذكر أنه من الجيد دائما إخبار طبيبك بجميع المكملات الغذائية التي تتناولها أو تخطط لتناولها، حيث يمكن أن تشكل مخاطر صحية غير مقصودة على بعض الأشخاص أو تتفاعل مع الأدوية الأخرى التي تتناولها.



مكملات فيتامين "سي" يمكن أن تساعد في تقليل طول وشدة المرض

من غير المحتمل أن يحميك فيتامين "سي" من الإصابة بنزلة برد، ولكن تناول مكمل يحتوي عليه قد يساعد في تقليل طول وشدة مرضك. وفقا لمراجعة نُشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية.

من بين الدراسات التي درسها الباحثون، والتي تضمنت جميعها تناول أكثر من 200 ملغم من فيتامين سي يوميا، وجد البعض أن فيتامين "سي" يقلل من مدة نزلات البرد.



أيضا قد تساعدك مكملات فيتامين "سي" على التعافي من الأمراض الأكثر خطورة أيضا. وفقا لدراسة أخرى.



- مكملات فيتامين "سي" تعالج مرض "الإسقربوط"

قد لا يكون مفاجئا أن الإسقربوط - وهو مرض ينتج عن نقص فيتامين سي - يتم علاجه بشكل شائع بمكملات فيتامين سي.



وفقا للدراسة فإن يجب تناول 1 إلى 2 جم من فيتامين "سي" في أول يومين أو ثلاثة أيام من العلاج، 500 مجم يوميا للأسبوع التالي، ثم 100 مجم يوميا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد ذلك.



- مكملات فيتامين "سي" تحمي جوانب مختلفة من القلب

فيتامين "سي" يساعد القلب بعدة طرق، حيث يعمل على إدارة ضغط الدم، وفقا لدراسة.



ووجد بحث آخر نُشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن "تناول كميات كبيرة من فيتامين "سي" كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وخاصة بين أولئك الذين تناولوا ما بين 200 و 550 مجم من فيتامين سي يوميا".



- مكملات فيتامين "سي" يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنقرس

يحدث النقرس، وهو شكل مؤلم من التهاب المفاصل الالتهابي، بسبب وجود الكثير من حمض اليوريك في الجسم ، وفقا لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها الأمريكية.

ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي إلى تقليل خطر الإصابة بالنقرس، ويمكن أن تساعد مكملات فيتامين "سي" أيضا.



- مكملات فيتامين "سي" تجعل علاجات السرطان أكثر فعالية

في هذه المرحلة، قد يكون من الخطأ القول إن فيتامين "سي" يمكنه الوقاية من السرطان أو علاجه، ولكنه قد يكون إضافة مفيدة لعلاج السرطان.



وجد تحليل نُشر في المجلة الأوروبية للسرطان، أن الأشخاص المصابين بسرطان الثدي والذين يتناولون فيتامين "سي" لديهم خطر أقل للوفاة.

سبوتنيك