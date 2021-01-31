أسباب هامة عليك معرفتها للتخلي عن قيلولة ما بعد الغداء!

الوكيل الاخباري - يتّبع الكثير من الأشخاص عادة الاستلقاء على السرير بعد الأكل وخصوصاً في فترة الظهيرة. فهذه القيلولة تعتبر أساسية في حياة الكثيرين.

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لكن يبدو أنه يجب التخلي عنها من الآن وصاعداً والسبب أنها تنطوي على بعض المضار، ومنها:



- يمكن أن تسبب ارتداد حمض المعدة إلى المريء بسبب وضعية التمدد. وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالحرقة المزعجة وأحياناً بالألم على مستوى الصدر والحنجرة.



- من الممكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الوزن. فالنوم بعد تناول الطعام لا يسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية الزائدة. ولهذا ينصح الخبراء بالإقلاع عن هذه العادة.



- قد يؤثر هذا أيضاً على نوعية النوم ليلاً والسبب أن نشاط عملية الأيض يمكن أن يؤدي إلى يقظة الدماغ. وفي هذه الحالة يتم النوم بشكل بصري كما يزداد احتمال مشاهدة الكوابيس أو الأحلام المزعجة.



ومن أجل منع حدوث هذا أي حرقة المعدة واضطرابات النوم من المهم احترام المدة التي يجب أن تفصل بين تناول الطعام وبين موعد القيلولة وهي يمكن أن تصل بحسب خبراء التغذية إلى 3 ساعات. ففي هذا الوقت يمر الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.

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