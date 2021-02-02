أسباب هامة للصفير المستمر في الأذنين!

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة صفير الأذنين بين الحين والآخر. ومن الممكن أن ينجم هذا عن أسباب مختلفة لا بد من التحقق منها لإيجاد العلاج المناسب.



- الاستماع إلى الأصوات القوية والمرتفعة جداً لمدة طويلة.



- تراكم الصمغ في الأذنين، وهو ما يؤدي إلى انسداد القناة السمعية أو إلى حدوث التهاب يؤثر في الطبلة.



- من الممكن أن يرتبط هذا بالتقدّم في العمر، وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يبلغون 60 عاماً وما فوق.



- حدوث جرح في الرأس أو الرقبة.



- قد تعود هذه المشكلة إلى الشعور بالتوتر الشديد. وغالباً ما يصدر الصفير في هذه الحالة عن أذن واحدة.



- قد يدل هذا الصوت في الحالات القصوى على المعاناة من بعض أنواع الأمراض، ومنها التهاب الأذن الداخلية أو ورم حميد في الجمجمة.



- ترتبط مشكلة الصفير أيضاً لدى عدد من الأشخاص بتناول بعض أنواع الأدوية مثل الأسبيرين ومضادات الاكتئاب والالتهابات ومدرّات البول.

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