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الثلاثاء، 02-02-2021 11:37 ص

أسباب هامة للصفير المستمر في الأذنين!

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة صفير الأذنين بين الحين والآخر. ومن الممكن أن ينجم هذا عن أسباب مختلفة لا بد من التحقق منها لإيجاد العلاج المناسب.

- الاستماع إلى الأصوات القوية والمرتفعة جداً لمدة طويلة.

- تراكم الصمغ في الأذنين، وهو ما يؤدي إلى انسداد القناة السمعية أو إلى حدوث التهاب يؤثر في الطبلة.

- من الممكن أن يرتبط هذا بالتقدّم في العمر، وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يبلغون 60 عاماً وما فوق.

- حدوث جرح في الرأس أو الرقبة.

- قد تعود هذه المشكلة إلى الشعور بالتوتر الشديد. وغالباً ما يصدر الصفير في هذه الحالة عن أذن واحدة.

- قد يدل هذا الصوت في الحالات القصوى على المعاناة من بعض أنواع الأمراض، ومنها التهاب الأذن الداخلية أو ورم حميد في الجمجمة.

- ترتبط مشكلة الصفير أيضاً لدى عدد من الأشخاص بتناول بعض أنواع الأدوية مثل الأسبيرين ومضادات الاكتئاب والالتهابات ومدرّات البول.

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