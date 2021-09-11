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السبت، 11-09-2021 10:55 م

أسباب وأعراض قصر النظر لدى الأطفال

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الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن قصر النظر من مشاكل العيون الشائعة لدى الأطفال، موضحة أن أسبابه تتمثل في قلة التعرض لضوء النهار، بسبب قلة الحركة، والاقتراب من شاشة التلفزيون، والكمبيوتر.

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وأضافت الرابطة أن أعراضه تتمثل في تضييق حدقة العين، أو إغماضها بشكل نصفي عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

ولتجنب إصابة الطفل بقصر النظر على الوالدين تحديد مدة استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية،  والحرص على تعريض الطفل كثيراً للضوء الطبيعي والإكثار من الأنشطة الحركية، باللعب في الهواء الطلق والانطلاق في نزهات إلى المسطحات الخضراء.

وحتى يتطور نظر الطفل بشكل طبيعي يجب فحص عيون الطفل منذ الثالثة من العمر، لاكتشاف إصابته المحتملة مبكراً وعلاجه في الوقت المناسب بالنظارات الطبية وقطرة العين.

 

24- د ب أ

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