أسباب وراء الشعور بضيق التنفس

الوكيل الإخباري - عندما تشعرين بضيق في التنفس، فقد يكون التنفس أمراً صعباً وغير مريح، وقد تشعرين كما لو أنكِ لا تحصلين على ما يكفي من الأكسجين.

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في ما يلي 9 أسباب لضيق التنفس:

1 . الاختناق

الاختناق هو عندما يكون هناك شيء عالق في الشعب الهوائية، ويمكن أن يسبب ضيق التنفس، وتشمل الأعراض الرئيسية له عدم القدرة على التنفس والتحدث، بينما في الحالات الشديدة قد يتحول الجلد إلى اللون الأزرق.



2 . الربو

يحدث هذا بسبب التهاب في الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى تضخم الرئتين وتضيقهما، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس والسعال والصفير، لا تأخذي هذه الحالة باستخفاف مطلقاً، واطلبي عناية طبية فورية.



3 . الانسداد الرئوي

يُلاحظ الانسداد الرئوي عند انسداد شرايين الرئة بسبب جلطة دموية، أو خلية دهنية، أو خلية ورمية أو هواء، ويحدث هذا بسبب جلطة دموية في وريد الفخذ، وتسمى هذه الحالة بتجلط الأوردة العميقة، حيث تنفصل الجلطة وتنتقل إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس وحتى ألم الصدر.



4 . مرض الانسداد الرئوي المزمن

الانسداد الرئوي المزمن عبارة عن مجموعة من أمراض الرئة التقدمية، التي تجعل من الصعب على المرء أن يتنفس، ومن أعراضه صعوبات في التنفس، مخاط، أزيز، وسعال.



5 . الالتهاب الرئوي

يحدث بسبب التهاب إحدى الرئتين أو كلتيهما، والذي ينتج بشكل عام عن بكتيريا Streptococcus pneumonia، وتسبب البكتيريا تراكم السوائل في الأكياس الهوائية للرئة، ما يؤدي إلى ضيق التنفس.



6. مشاكل القلب

الذبحة الصدرية، النوبة القلبية، قصور القلب، عيوب القلب الخلقية، عدم انتظام ضربات القلب.. سيظهر على الشخص الذي يعاني أياً من هذه أعراض ضيق التنفس بسبب زيادة الضغط في الأوعية الدموية بالقرب من الرئتين.



7 . القلق

ضيق التنفس المرتبط بالقلق يرجع إلى فرط التنفس (التنفس الزائد)، فإذا تعرض المرء لنوبة قلق، فإن جسده ينتقل إلى وضع القتال، وسيكون التنفس سريعاً، علاوة على ذلك فإن التنفس السريع يعني امتصاص الكثير من الأكسجين، وإخراج الكثير من ثاني أكسيد الكربون، لذلك يشعر جسمكِ بأنكِ لا تتنفسين بشكل كافٍ، وهذا يسبب فرط التنفس أو حتى ضيقاً في التنفس.



8 . الإصابة بـ"كوفيد-19"

إحدى العلامات المميزة لـ"Covid-19"، المرض الناجم عن فيروس كورونا، هو ضيق التنفس، وعلى عكس العديد من الأمراض الأخرى، قد يعاني مرضى "كوفيد-19" من ضيق مستمر في التنفس يتفاقم بسرعة.



9 . أسباب أخرى

يعد مرض الرئة الخلالي، والحماض، والانصباب الجنبي، والأورام الخبيثة في الرئة من أسباب ضيق التنفس أيضاً.

زهرة الخليج

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