أسباب وعلاج حرقة الفؤاد أو حرقة الصدر

الوكيل الإخباري - حرقة الفؤاد أو حرقة الصدر Heartburn هي إحساس حارق في صدرك يحدث غالبًا مصحوبا بطعم مر في الحلق، وقد تسوء أعراض الحرقة وشدتها بعد تناول وجبة كبيرة أو عند الاستلقاء، وهي عرض حميد غالبا، يمكنك علاجه في المنزل بنجاح. لكن، قد تكون حرقة الفؤاد المتكررة أو التي تتعارض مع روتينك اليومي عرضًا لحالة أكثر خطورة تتطلب رعاية طبية.

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أسباب حرقة الفؤاد

تحدث عند ارتداد حمض المعدة إلى المريء، عندما تسترخي العضلة العاصرة السفلية للمريء بشكل غير طبيعي أو تضعف، وقد يزداد ارتداد الحمض عندما تكون مستلقيًا أو منحنيًا لأسفل.

ويمكن لبعض الأطعمة والمشروبات تحفيز حرقة الفؤاد عند بعض الأشخاص، بما في ذلك:



- الطعام الحريف.

- البصل.

- المنتجات الحمضية.

- منتجات الطماطم وعصير الطماطم.

- الأطعمة الدهنية أو المقلية.

- النعناع.

- الشوكولاتة.

- المشروبات الغازية أو القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.

- الوجبات الضخمة أو الدهنية.

* طرق تشخيص وعلاج حرقة الفؤاد

ولتحديد ما إذا كانت حرقة الفؤاد من أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي، فقد يوصي الطبيب بالتالي:

1- صور الأشعة السينية، لرؤية حجم وحالة المريء والمعدة.

2- تنظير داخلي، لفحص تشوّهات المريء. قد تؤخذ عينة نسيجية (خزعة) لتحليلها.

3- اختبارات مسبار الحمض، لتحديد وقت وطول مدة ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

4- اختبار حركية المريء، لقياس الحركة والضغط داخل المريء.

المصدر - صحتك