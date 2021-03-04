أسرار صحتك يكشفها ظهور الهلال الأبيض على أظافرك!

الوكيل الاخباري - أحياناً تظهر على الأظافر بقع بيضاء على شكل أقمار. وأشارت دراسة حديثة إلى أن هذا قد يدلّ على المعاناة من بعض الأمراض.

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- على الخنصر:

يمكن أن يدل هذا على المعاناة من ارتفاع ضغط الدم. كما قد يرتبط ببعض مشاكل الكلى أو أخرى في القلب أو في الأمعاء الدقيقة.



- على البنصر:

قد يرتبط ظهور هذه العلامة على هذا الإصبع بمشاكل في الجهاز اللمفوي أو في عملية الأيض.



- على الوسطى:

يمكن أن يدل هذا على المعاناة من اضطرابات على مستوى ضغط الدم أو القلب والأوعية الدموية وإن كانت المشكلة غير ملحوظة.



- السّبابة:

في حال وجود الهلال على السّبابة فهذا يمكن أن يدل على مشكلة في الأمعاء أو في المجاري التنفسية أو في البنكرياس.



- الإبهام:

يمكن أن يظهر الهلال الأبيض على الإبهام، مما قد يعني ارتفاع ضغط الدم وخصوصاً إذا كانت البقعة كبيرة. لكن يمكن أن يصب هذا في إطار التخمين حيث قد تشير إلى هذه المشاكل أعراض أخرى أكثر وضوحاً تستدعي الخضوع إلى الفحص الطبي.

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