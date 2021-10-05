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الثلاثاء، 05-10-2021 02:03 م

أسوأ 'فيتامين د' يمكن تناوله



الوكيل الاخباري - هناك عدة أشكال لـ"فيتامين د" متوفرة في الطعام والمكملات الغذائية، لكن من المهم أن تضع في اعتبارك أنه ليست كل صيغ وأشكال الفيتامين متساوية.

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وكشفت أخصائية التغذئية، ميليسا ريفكين، في مقال منشور لها على موقع Eat This, Not That عن وجود نوع محدد من مكملات "فيتامين د" يعتبر هو "الأسوأ" من وجهة نظرها، وهو "د 2" (D2) أو المعروف باسم "إرغوكالسيفيرول".


أنواع "فيتامين د" الرئيسية


أوضحت ريفكين أن هناك نوعان رئيسيان من "فيتامين د" يمكن استهلاكهما من خلال المكملات الغذائية: الأول هو "د 3" (D3) أو "كولي كالسيفيرول"، وهو يتم إنشاؤه في الجسم، وكما يوجد أيضا بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، مثل الأسماك والبيض وكبد الحيوانات.


أما النوع الثاني لـ"فيتامين د"، فهو "د 2" والذي يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية مثل الفطر.

لماذا لا ينبغي أن يكون "د 2" هو مكمل "فيتامين د" المفضل لديك؟


يتم استخدام "د 2" بشكل متكرر في الأطعمة المدعمة، مثل الحبوب ومنتجات الألبان والمكملات لأن إنتاجها أقل تكلفة، ما يجعله رخيص السعر، ويجعل الغالبية يقبلون على شرائه. 


كما أن مكمل "د 2" أقل فعالية في رفع مستويات محتوى "فيتامين د" في الدم.
كشفت أبحاث أن مكملات "د 2" تتعرض للتحلل مع مرور الوقت إذا تعرضت لدرجات حرارة ورطوبة متفاوتة، ما يؤدي في النهاية وعلى الأرجح إلى مكمل أقل فعالية في التأثير على الجسم.


كيفية شراء أفضل مكمل "فيتامين د"؟


وعن كيفية معرفة المكملات التي تحتوي على فيتامين د، أكدت ريفكين أنه من السهل معرفة ذلك من الملصقات المكتوبة على العبوات والمنتجات.


وختمت الطبيبة ميليسا ريفكين مقالها أنه "بينما يمكن أن تساعد كل أشكال مكملات "فيتامين د" في تحسين حالة الفيتامين لديك، فمن مصلحتك اختيار مكمل "د 3" لتحقيق أقصى قدر من الفعالية".

ما هو "فيتامين د"؟


ويعد "فيتامين د" فريد من نوعه لأنه فيتامين يمكن إنتاجه في الجسم البشري طالما أن البشرة معرضة للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.


ولكن في المقابل، هناك العديد من البالغين الذين يعانون من نقص "فيتامين د"، ويعتمدون على المكملات الغذائية لتزويد أجسامهم بكميات كافية منه.


وعن أفضل أوقات التعرض لأشعة الشمس للحصول على "فيتامين د" بعيدا عن الأدوية، ذكرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية في وزارة الصحة السعودية أن أفضل أوقات الحصول على "فيتامين د" من خلال التعرض لأشعة الشمس، في الصيف، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى العاشرة والنصف صباحا، ومن الساعة الثانية ظهرا إلى الرابعة عصرا.


وأشارت إلى أنه في موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحا، إلى الثانية ظهرا.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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