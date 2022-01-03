الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

العراق : عدد السكان يتجاوز 41 مليون نسمة

العراق : تعرض قاعدة جوية للتحالف الدولي لهجوم بطيران مسير

الفراية: إجراءات لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة

دراسة تكشف لغز السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون وتفوقه على باقي المتحورات

الملك: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

كريشان: نواب يطالبون بفصل بلديات منذ تسلمي الحقيبة الوزارية

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5% في الاردن

مشروع استثماري في سد الكرامة .. والحكومة تُعلن التفاصيل

متلقي جرعتي لقاح كورونا يتخطون حاجز الـ4 ملايين شخص في الأردن

الصحة لـ الوكيل : فلورونا ليس معقداً ولا يحتاج لعلاج خاص

الإثنين، 03-01-2022 03:56 م

أسوأ مشروب يؤثر سلباً على دماغ الطفل

Doc-P-9476-637764234283175256


الوكيل الإخباري - توصل العلماء إلى أكثر المشروبات التي يمكن أن تؤثر سلبا على أدمغة الأطفال، وتحد من نموهم العقلي ما ينعكس عليها في المستقبل.

اضافة اعلان

 

وجد بحث جديد أنه بالنسبة للأطفال في سن المدرسة الابتدائية وتحديدا من سن 6 إلى 12 عاما، فإن المشروبات الغازية السكرية يمكن أن تضر بوظائف الدماغ .

 

فحص الباحثون حوالي 6400 طفل تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة، وسألوهم عن عدد المرات التي تناولوا فيها المشروبات المحلاة بالسكر وكم شربوا، بحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Nutrients.

قارن الباحثون نتائج هذه الاستبيانات بأداء الأطفال في اختبارات تتعلق بالوظائف التنفيذية (مصطلح شامل لإدارة العمليات المعرفية بما في ذلك الذاكرة وحل المشكلات والمرونة المعرفية)، وتم ربط زيادة استهلاك المشروبات المحلاة بأداء أسوأ في هذه التقييمات.

وقاست الاختبارات المهارات المعرفية مثل الذاكرة العاملة والقدرة على التنظيم، لكنها تضمنت أيضا مقاييس لمدى قدرة الأطفال على التحكم في عواطفهم ومراقبة سلوكياتهم.

يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري، وجدت الأبحاث أن شرب الكثير من المشروبات الغازية في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤثر أيضا على عقول الأطفال في وقت لاحق من حياتهم، مما يضعف ذاكرتهم في مرحلة البلوغ.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
المعدل-الطبيعي-لزيادة-وزنك-خلال-الحمل-شهرًا-بشهر

طرق لزيادة وزن الحامل النحيفة

earphones-2

سماعات الرأس تؤثر على حاسة السمع لدى طفلك

2020_2_4_17_46_17_714

أعراض ارتجاج المخ عند الأطفال

الدجاج-1639891463

لا تأكل 4 أجزاء من الدجاج .. تسبب أمراضا خطيرة

97525d2c2e

السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بسرطان الأمعاء

2021_4_18_13_42_10_78

طبيبة تحدد فائدة الطعام حسب لونه

أخبار متعلقة
DB466803-3A0B-4A39-8C55BA1370980E5E_source

الكشف عن طريقة تُحسن تواصل المصابين بالتوحد مع الآخرين

كيفية_التخلص_من_قمل_الرأس

النهج الأمثل للتخلص من القمل

7176901-1121510558

للحماية من أمراض الشتاء.. 10 إرشادات للعناية بطفلك

أعراض-التوحد-عند-الأطفال-بعمر-سنتين

الأطفال الذين سيصابون بالتوحد تظهر أعراضهم قبل السنة