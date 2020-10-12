أصناف من الطعام تجعلك تشعر بالجوع مجدداً !

الوكيل الاخباري - ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يمكن تناول بعض أصناف الطعام أن يسبب الشعور بالجوع في مدة قصيرة. ومنها الخبز الأبيض لأنه لا يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية. كما أنه ليس غنياً بالمكونات الغذائية ومن الممكن أن يسبب تناوله ارتفاع مستوى السكر. وفي هذه الحالة يزداد الشعور بالجوع بعد مدة قصيرة من تناول الطعام.

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ومن الممكن الوصول إلى النتيجة نفسها بعد إضافة صلصة بمذاق حلو إلى المعكرونة ثم تناولها خلال إحدى الوجبات. ومن أجل منع هذا الشعور ينصح عادة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف ومنها الحبوب الكاملة أو نصف الكاملة التي لا تمنح الشعور بالشبع لوقت طويل فقط، بل تعمل على تنظيم عملية المرور المعوي والبيئة المعوية في الوقت نفسه أيضاً.



ومن الأطعمة التي يمكن أن تسبب الشعور بالجوع بعد مرور مدة قصيرة على تناولها نذكر المأكولات المقلية. فزيت القلي يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية المشبعة التي تسبب ارتفاع المؤشر الغليسيمي ما يدفع غالباً إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

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