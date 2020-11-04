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الأربعاء، 04-11-2020 02:39 م

أصناف هامة في وجبة الافطار لتعزيز نمو الشعر

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الوكيل الاخباري - من المعروف ان تساقط الشعر له علاقة بالعمر والصحة والوراثة والنظام الغذائي، وقد لا تتحكم في كل هذه العوامل لكن يمكنك بالتأكيد تحديد نظامك الغذائي.

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ويمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى تساقط الشعر، لذلك من المهم تناول الأطعمة الغذائية الصحيحة خاصة في وجبة الإفطار.


العنصر الأول الذي تحتاج إلى إضافته إلى طبق الإفطار هو "البيض"، وهو مصدر كبير للبيوتين.


وقام باحثون بتحليل التجارب السريرية حول العلاقة بين البيوتين ونمو الشعر، وبعد مراجعة 18 تجربة، لاحظوا كيف يرتبط ضعف نمو الشعر بنقص البيوتين.
وأظهرت جميع حالات نقص البيوتين دليلا على نمو الشعر بعد مكملات البيوتين.


أما العنصر الغذائي الثاني الذي يجب إضافته إلى طبق الإفطار، هو السبانخ النباتية،
ويمكن أن يساعد السبانخ، المحمل بفيتامين A، في تحفيز نمو الشعر.


ولاحظ باحثون كيف أن فيتامين A "ينشط الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر"،
ولوحظ أن فيتامين (A) يحفز تطور ونمو دورة الشعر المعروفة بمرحلة التنامي،كما لوحظ كيف أن "الدهون تلطف الشعر" تعزز الشعر القوي والصحي، وشهد باحثون أن "فيتامين (A) مهم للغاية في نمو الشعر والغدد الدهنية والحفاظ عليها.


كما تعد فاكهة الأفوكادو مصدرا جيدا للدهون الصحية ومصدرا ممتازا لفيتامين E المفيد للشعر.


وذكر أن فيتامين E معروف بأنه مضاد قوي للأكسدة، وبدراسة أولئك الذين أظهروا تساقط الشعر، اكتشفوا أن لديهم مستويات منخفضة من مضادات الأكسدة.


حيث أجريت تجربة لمراقبة تأثير مكملات فيتامين (E) على نمو الشعر.
وجرى تعيين 38 متطوعا عشوائيا للمشاركة في الدراسة، وجميعهم يعانون من تساقط الشعر، وتلقى 21 منهم 100 ملغ من مكملات فيتامين (E) يوميا، بينما تلقى 17 شخصا علاجا وهميا لمدة ثمانية أشهر.

 

وبنهاية التجربة، شهدت المجموعة التي تناولت فيتامين E، نموا متزايدا للشعر بنسبة 34.5%، في حين أن مجموعة العلاج الوهمي شهدت انخفاضا في الشعر بنسبة 0.1%.

 

شاشة نيوز

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