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الإثنين، 07-03-2022 04:43 م

أضرار ارتداء الطفل للحذاء عند تعلم المشي

المشي-حافي-القدمين


الوكيل الإخباري - تخاف معظم الأمهات من السماح لطفلها بالمشي حافي القدمين لعدة أسباب، منها الخوف على إصابة قدمه بالجروح، أو الخوف من التقاط قدمه لبعض البكتيريا والفيروسات الموجودة على الأرض، لكن عزيزتي الأم إن قدم طفلكِ في الشهور الأولى من عمره تكون ضعيفة وتحتاج لتقوية الأنسجة الغضروفية والأربطة والأوتار الموجودة بها.

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من خلال الضغط عليها واستخدامها في المشي، وتحتاج عضلات القدم للحرية في حركتها وتقويتها، وبالتالي تساعد على تكوين العظام في الوضع الطبيعي، لذا فإن السماح لطفلكِ بالمشي حافي القدمين يشجع ذلك النمو الطبيعي لعضلات قدمه، وهذا الأمر مهم جدًا له في السنوات الأولى من حياته.

 

تعرفي إلى الأضرار التي قد تصيب طفلك الرضيع عند ارتداء الحذاء خلال تعلم المشي:

1 - تؤثر على عضلات قدمه.

2 - تفقده توازنه وتتسبب في سقوطه.

3- تضغط الأحذية الضيقة على قدم طفلكِ، وتتسبب في إصابتها بالتشوهات وضعف في العضلات.

4 - تعمل على تقييد حركة طفلكِ. 

5 - تساهم في إصابة قدم طفلكِ بالتقوس. 

6 - تصيب طفلكِ بضعف في عضلات أصابعه وأربطة وأوتار قدمه.

7 - يمكن أن تسبب له التهابات في جلد القدم، إذ أنها تعد بيئة رطبة لنمو الفطريات والبكتيريا وأحيانًا الالتهابات. 

 

سوبر ماما

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