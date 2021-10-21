أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة

الوكيل الإخباري - التكنولوجيا باتت جزء رئيسي ومهم في حياة الإنسان، وتدخل منتجاتها وأجهزة في كافة تفاصيل الحياة اليومية، ومنها أجهزة السماعات التي تتبع الأجهزة الإلكترونية الذكية، التي شاع استخدامها مؤخراً بسبب سهولة اقتنائها وتنوعها.

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إلا أنه وبعد سنوات قليلة من ظهورها باتت تظهر بعض الحالات الصحية التي تصيب مستخدميها، لذلك بدأت بعض الجهات الصحية بالبحث عن أسباب ذلك، آخرها الدراسة التالية التي أوضحت أضرارها وهي:

1 - سماعات الأذن تتسبب في ضغط شمع الأذن مما يجعله أكثر صلابة، ويصعب على الجسم طرده بشكل طبيعي، وقد يتسبب هذا الأمر في حدوث التهابات.

2- سماعات الأذن تسبب حبس العرق والرطوبة في الأذنين، مما يجعلها أكثر عرضة للالتهابات البكتيرية والفطرية.

3 - سماعات الأذن تكون كالحاجز أمام الطرد الطبيعي لشمع الأذن، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحفيز الغدد الإفرازية وزيادة إنتاج شمع الأذن وتراكمه.

4 - تراكم شمع الأذن، يمكن أن يسبب مشاكل في السمع، إلى جانب أعراض أخرى مثل الألم، والدوخة، وطنين الأذن، والحكة، والدوار، إلى جانب تضرر حاسة السمع نفسها، إذا تم ضبط مستوى الصوت على مستوى عالٍ جدًا.

5 - الاستخدام الطويل للسماعات إلى تقليل مستوى النظافة العامة للأذن، خاصة في حالات عدم تنظيف وسادات سماعات الأذن بشكل صحيح، أو إذا كانت ملوثة بالبكتيريا أو العوامل المعدية.

الممصدر - هي