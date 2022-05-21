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السبت، 21-05-2022 12:57 م

أضرار الإفراط فى تناول المضادات الحيوية أبرزها مقاومة البكتيريا

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الوكيل الإخباري - المضادات الحيوية هي عقاقير قوية تُستخدم لمحاربة الالتهابات؛ علماً أنها لا تُعالج جميع أنواع العدوى، ففي حين أنها قد تكون فعّالة ضدّ الالتهابات التي تسببها البكتيريا (الجراثيم)، فهي ليست فعّالة ضدّ الفيروسات.

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ويقوم المتخصصون حول العالم بجهود دائمة للحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية وإبطاء العدوى المحتملة، ولكن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لا يزال له عواقب صحية وخيمة للغاية.

 

1- المضادّات الحيوية يمكن أن تزعج الأمعاء الحساسة
تحتوي أمعاؤك على حوالي 100 تريليون بكتيريا من سلالات مختلفة، في حين أن بعضها قد يكون مميتاً، إلا أن هناك بكتيريا مفيدة معروفة باسم فلورا الأمعاء، تدعم المناعة والهضم السليم. على الرغم من أن المضادات الحيوية العدوانية مفيدة إذا كنتِ مصابة بعدوى خطيرة، إلا أنها تقضي على العديد من بكتيريا الأمعاء الجيدة. وكثير من الناس معرضون للآثار الجانبية غير المرغوب فيها للمضادات الحيوية غير الضرورية، بما في ذلك التغييرات الدائمة في الفلورا المعوية.

 

2-المضادات الحيوية تساعد في تحويل البكتيريا المفيدة إلى ضارّة

تطوّر البكتيريا دفاعات ضدّ المضادات الحيوية من خلال عملية نقل الجينات الأفقي. وفي الأساس، لا تحتاج البكتيريا إلى التكاثر لتمرير الحماية الجينية من المضادات الحيوية، حيث يمكنها ببساطة نقل هذه الجينات إلى زملائها البكتيرية. وجدت إحدى الدراسات أن البكتيريا التي تمر عبر القولون يمكنها نقل جيناتها المقاومة إلى أشكال أخرى من البكتيريا.


3- المضادّات الحيوية تزيد من حالات السيلان غير القابل للعلاج
يتتبع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بقوة حالات السيلان المقاوم للمضادات الحيوية، و لا يسبب مرض السيلان غير القابل للعلاج الألم فحسب، بل تمَّ ربطه أيضاً بمرض التهاب الحوض، والحمل خارج الرحم، والعقم، والتهابات العين الوليدية، وهو نوع من التهاب الملتحمة.

 

سيدتي

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