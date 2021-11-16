أضرار الإفراط في تناول البيض

الوكيل الإخباري - البيض هو أحد أهم مصادر عنصر البروتين، وهو غذاء شائع الاستهلاك في العالم، ويدخل في تصنيع وإعداد كثير من أصناف الأطعمة سواء المالحة أو الحلوة، وهو مكون رئيسي لوجبات الإفطار.

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وبسبب ذلك يحدث إفراط في تناوله، وهذا ما حذرت منه الدراسات الطبية، وعن اضراره نتعرف على الآتي:

1 - البيض غني بالسعرات الحرارية بسبب احتوائه على الدهون والكولسترول، ويعرف أنها يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون الضارة في الجسم والإصابة بارتفاع الكوليسترول، وارتفاعه له أضرار على القلب الشرايين.كما أن ارتفاع الدهون في الجسم يسبب مرض السكري.



2 - كثرة تناول البيض وبسبب السعرات الحرارية المرتفعة فيه، يسبب زيادة في الوزن.

3 - البيض لا يناسب مرضى القولون لأنه يمكن أن يزيد من أعراضه وهي الانتفاخ والغازات والمغص.

4 - حذرت دراسة أجراها باحثون بجامعة "نورث ويسترن" الأمريكية، من الإفراط في تناول البيض، مؤكدةً أن تناول ثلاث بيضات أسبوعيًّا قد يؤدي إلى الإصابة الأمراض القلبية الوعائية والدورة الدموية، بل والوفاة المبكرة.

المصدر - هي

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