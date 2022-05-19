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الخميس، 19-05-2022 02:55 م

أضرار الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني

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الوكيل الإخباري - زبدة الفول السوداني واحدة من أهم الأغذية في العالم، وتُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية والدهون والسكريات، وهي غنية أيضاً بالسعرات الحرارية في الغالب، لذلك يصدر من وقت إلى آخر تحذير من الإفراط في تناولها، حيث يمكن أن تسبب الأضرار التالية.

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أضرار الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني
1- زبدة الفول السوداني غنية بالسكريات المتعددة، وبالتالي فإنها لا تناسب مرضى السكري، أو متبعي الحميات الغذائية، كما أنها تسبب زيادة في الوزن والسمنة.
2- الدهون في زبدة الفول السوداني يمكن أن ترفع من خطر الإصابة بالكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.
3- زبدة الفول السوداني من الأغذية الدهنية التي تُسبب استرخاء حزمة العضلات التي تفصل المريء عن المعدة، الأمر الذي يُسبب الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.
4- يمكن أن تحتوي زبدة الفول السوداني على مادة مُسرطنة تسمى الأفلاتوكسينات الموجودة في قالب يسمى الرشاشيات، حيث ينمو الفول السوداني تحت الأرض ويميل إلى التعفن.
5- الصوديوم أحد مكونات زبدة الفول السوداني، والإفراط في تناولها يرفع من مستوياته في الجسم مما يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
6- زبدة الفول السوداني ترفع من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية، خاصة التهاب المفاصل.
7- من أضرار الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني أيضاً، الإصابة باضطرابات الهضم.
8- يعاني الكثيرين من حساسية الفول السوداني، لذلك تُعتبر زبدة الفول السوداني من الأغذية الممنوعة عليهم.

 

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