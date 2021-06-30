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الأربعاء، 30-06-2021 02:48 م

أضرار التدخين خلال فترة الحمل

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الوكيل الإخباري -نشرت الرابطة الألمانية لأطباء النساء والولادة، تقريراً طبياً تحذر فيه السيدات الحوامل من خطر التدخين أثناء الحمل، حيث أوضح التقرير أن التدخين أثناء الحمل يرفع احتمالات الولادة المبكرة أو الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

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وأوضح التقرير أن التدخين أثناء الحمل يحمل خطراً على الأم والجنين أيضاً، حيث يزيد خطر إصابة الأم بمشاكل القلب والأوعية الدموية كالأزمة القلبية، وكذلك سرطان الرئة، كما يزيد خطر إصابة الطفل بالسرطان أيضاً.

 

علاوة على أنه يتسبب بنقص حجم ووزن الطفل عند الولادة، ويؤثر على وظيفة الرئتين لديه، ما يؤدي إلى مشاكل في النمو، كما أنه يرفع خطر إصابة الطفل بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق (الشفة الأرنية)، وأيضاً يرفع خطر تعرض الطفل لمتلازمة الموت المفاجئ للرضيع.


لذلك يُنصح بالتوقف تماماً عن التدخين بكل أنواعه وصوره خلال شهور الحمل، لتجنب الأضرار الكبيرة التي قد يسببها للأم والجنين.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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