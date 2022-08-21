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الأحد، 21-08-2022 11:16 ص

أضرار التدخين على صحة الأسنان

إزالة_آثار_التدخين_من_الأسنان


الوكيل الإخباري - لا يفسد التدخين المظهر الجمالي للأسنان فحسب بفعل البقع الصفراء والبنية، بل إنه يلحق أيضا أضرارا جسيمة بالأسنان.

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وقالت الدكتورة لينا شليندر  طبيبة الأسنان الألمانية، إن التدخين يتسبب في تغير تركيبة اللعاب وقلة كميته، وبالتالي تتعرض مينا الأسنان للضرر بفعل الأحماض.


كما أن التدخين يتسبب في تدهور سريان الدم باللثة، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن والتهاب اللثة وانحسارها.


وللحفاظ على صحة الأسنان، ينبغي الإقلاع عن التدخين مع مراعاة تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يوميا بواسطة فرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأسنان بمعدل مرة واحدة يوميا بواسطة خيط الأسنان.

 

العين الإخبارية 

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