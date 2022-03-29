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الثلاثاء، 29-03-2022 04:47 م

أضرار النوم بعد السحور مباشرة

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الوكيل الإخباري - النوم بعد السحور مباشرة من العادات السيئة التي قد تؤثر على صحتك في شهر رمضان المبارك، وإليكم أهم أضرار النوم بعد السحور.

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عادة ما تكون وجبة السحور متأخرة استعداداً لصيام اليوم التالي، ولكن عليك تجنب النوم بعد السحور مباشرة حيث إنه يعرضك إلى الكثير من الأضرار الصحية، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أهم أضرار النوم بعد السحور:

 

زيادة الوزن
لأن تناول الطعام والنوم مباشرة يقلل من معدلات الحرق ما يتسبب في زيادة الوزن والتي قد ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب والشرايين وضغط الدم.

 

اضطرابات الجهاز الهضمي
يؤثر النوم بعد السحور على الجهاز الهضمي ويتسبب في العديد من المشكلات ومنها الارتجاع المريئي والحرقة في المعدة، كما أنه يسبب انتفاخات واضطرابات في الهضم.

 

الإصابة بالجلطات
وفق دراسة أوردها موقع "medical news today" فإن النوم بعد تناول الطعام مباشرة قد يعرّض الإنسان إلى الإصابة بالجلطات أثناء النوم.

 

اضطرابات النوم
التسبب في اضطرابات النوم والأرق مما يتسبب في القلق والتوتر وعدم التركيز خلال نهار رمضان، ولهذا من المهم عدم النوم بعد السحور مباشرة وأن يكون هناك وقت كاف قبل النوم.

 

الشعور بالعطش
تناول وجبة السحور التي قد تحتوي على أملاح أو كافيين والنوم بعدها مباشرة يتسبب في شعورك بالعطش خلال نهار رمضان.

 


العين الإخبارية 

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