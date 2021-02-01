أضرار تسخين الخبز على الصحة

الوكيل الإخباري _
كشف خبير تغذية مصري عن خطورة تسخين الخبز ، حيث تشتري النساء غالباً كمية من الخبز لتضعها في الثلاجة وتستخدمها لاحقاً من خلال تسخينها على الغاز أو الميكروويف .حيث أنها لاتعلم أضرار الأمر على الصحة.اضافة اعلان
حيث اشار الخبير أنه عند تسخين الخبز يسبب غازات سامة كغاز الميثان،وذلك لأن عرض المواد النشوية لدرجة حرارة عالية تغير لون الخبز،وعندما تتعرض لدرجة حرارة عالية تهدم مكوناته من النشا إلى مواد ذات تأثير ضار على الجسم وتسبب السرطان.
وقد ينتج عنه غاز ثاني أوكسيد الكبريت الذي يؤثرعلى الجهاز الهضمي مما يتسبب بالإصابة بقرحة المعدة و القولون وعسر الهضم.
أما تسخين الخبز في الميكروويف، فيعرضه للإشعاعات الضارة ،كأشعة البايلولير، التي تسبب السرطان .
المصدر : الإمارات نيوز