أضرار حمية الديتوكس على الصحة

الوكيل الإخباري - اكتسبت أنظمة التخلص من السموم (حمية الديتوكس) شعبية كبيرة في السنوات القليلة الماضية،كونها تتضمن تناول المشروبات السائلة لمدة 3 أيام أو حتى 7 أو 14 يومًا! لكن السؤال المطروح هنا هو، ما هي السموم التي يُعتقد أنها تزيلها؟ وكيف تحديداً؟





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بحسب جابرايان، لا يوجد دليل واضح على فعالية حمية الديتوكس في تنظيف الجسم سريعاً من السموم. ويمكن أن يتألف النظام الغذائي التقليدي للتخلص من السموم من عصائر الفواكه والخضروات والأعشاب والشاي والمُكملات الغذائية ومدرات البول والماء.





تشير جابرايان لمجموعة من العواقب الناجمة عن اتباع حميات التنظيف أو التطهير الصارم بشرب العصائر، وهي الآتية:





1- حمية الديتوكس لا تعلَمنا عادات الأكل المستدامة لتغيير نمط الحياة على المدى الطويل. فهي تتضمن تقييداً شديداً للسعرات الحرارية، وسعرات حرارية منخفضة للغاية (أقل من 800 سعرة حرارية / يوم)، في حين أن الحد الأدنى الموصى به للوظائف الأساسية للنساء هو 1200 سعر حراري وللرجال 1500. كما يمكن أن يؤدي تناول السعرات الحرارية المحدودة إلى التعب، التهيج والعصبية، ورائحة الفم الكريهة.



2- الضغط السلبي على الجسم: في حال وضعية التجويع على المدى الطويل، يقوم الجسم بإيقاف عملية التمثيل الغذائي والأعضاء الثانوية غير الضرورية مثل الجهاز التناسلي وما إلى ذلك للحفاظ على الطاقة.



3- فقدان الماء وكتلة العضلات خلال حمية الديتوكس، ما يُقلل من عملية التمثيل الغذائي لديك.



4- نقص المُغذيات الأساسية مثل البروتينات التي تدعم بناء الأنسجة، ومنها الشعر، الخلايا، الجلد، الإنزيمات، الهرمونات ووظائف الجسم الأساسية.



5- انخفاض البروتين: يعني أن الجسم غير قادر على معالجة الأدوية بشكل صحيح، وقد لا يكون لبعض الأدوية أي تأثير، لكنه يؤثر سلباً على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مثل مرضى السكري والكلى والأمهات الحوامل أو المرضعات، وبالتالي يجب تجنب هذه الحمية تمامًا من قبل هؤلاء المرضى.



6- الصيام طويل الأمد يمكن أن يؤدي إلى نقص الطاقة والفيتامينات والمعادن، فضلاً عن اختلال توازن الكهارل وحتى الموت.



7- الأنظمة الغذائية لا تعمل بالطريقة نفسها مع الجميع، فلا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع!



8- بعض العصائر التي لم يتم تعقيمها أو معالجتها بطرق أخرى لقتل البكتيريا الضارة يمكن أن تصيب الناس بالمرض.



9- بعض العصائر تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مادة طبيعية موجودة في بعض أصناف الطعام مثل السبانخ والبنجر. إن شرب كميات كبيرة من العصير عالي الأوكسالات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الكلى.



10- قد تشتمل برامج "إزالة السموم" على أدوية مُسهلة، والتي يمكن أن تُسبب إسهالاً حاداً بدرجة كافية تؤدي إلى الجفاف واختلال توازن الكهارل، مما يُشكل خطراً كبيراً على صحة القلب.



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