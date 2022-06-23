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الخميس، 23-06-2022 06:37 ص

أضرار شرب الماء البارد على جسمك في الصيــف

ثلج


الوكيل الإخباري - في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ العديد منا لتناول المياه المثلجة بكثرة، معتقدين أنها وسيلة رائعة للتغلب على الطقس الحار، رغم أن هذا الأمر قد يسبب العديد من الأضرار لصحتك.

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واستعرض موقع lifeberrys ما يمكن أن يحدث لجسمك عند شرب الماء المثلج في الصيف.


- التهاب الحلق
تناول الماء المثلج بعد الأكل، يسبب الكثير من المخاط في الجهاز التنفسي، ما يجعله عرضة للعديد من الالتهابات، مثل التهاب الحلق وانسداد الأنف.


- ألم الأسنان
يسبب شرب الماء المثلج مشاكل في الأسنان، مثل الحساسية، مما يجعل من الصعب المضغ أو الشرب، من الأفضل شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة العادية.


- مشاكل الهضم
شرب الماء المثلج قد يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، واضطراب الهضم، لأنه يسبب تقلص المعدة، مما يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة بعد الأكل.


- الجفاف
يسبب استهلاك المياه المثلجة الجفاف، حيث يعوض جسمك عن طريق إنفاق الطاقة لتنظيم درجة الحرارة.


- صعوبة خسارة الوزن الزائد
تناول الماء المثلج يجعل عملية حرق الدهون المخزنة في جسمك صعبة، وبالتالي صعوبة خسارة الوزن الزائد.


من الأفضل تجنب شرب الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد وجبتك، وخاصًة الماء البارد.


- بطء معدل ضربات القلب
يسبب الماء البارد تقليل معدل ضربات القلب، حيث إنه يحفز العصب القحفي العاشر، وهي يسمى بالعصب المبهم، وهو جزء لا يتجزأ من الجهاز العصبي المستقل للجسم ويتوسط في خفض معدل ضربات القلب، كما يحفز استهلاك الماء المبرد العصب، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب.


- صدمة للجسم
يوصى بعدم تناول الماء البارد بعد التمرين خلال الطقس الحار، حيث يتم توليد الكثير من الحرارة بعد أي تمرين، بالإضافة إلى ذلك، بعد التمرين لا يستطيع الجسم امتصاص الماء البارد، لذا فإن تناولها لا فائدة منه، حيث يسبب الماء المثلج صدمة للجسم، ويمكن أن يسبب ألمًا مزمنًا في معدتك.

 

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