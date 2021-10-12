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الثلاثاء، 12-10-2021 04:28 م

أضرار عدم تناول الخبز

تجربتي-في-عدم-تناول-الخبز


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة طبية نشرها Frontiers in Nutrition أن بعض البالغين في الولايات المتحدة يتعرضون لانخفاض بنسبة 10% في مستويات الطاقة بسبب ابتعادهم عن تناول الخبز الذي يحتوي الحبوب المكررة مثل الألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد.

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وحسب موقع "العربية" قالت سارة ويليامز، أخصائية تغذية مسجلة ومالكة ومؤسس من Sweet Balance Nutrition إن الخبز والحبوب والكربوهيدرات بشكل عام لها سمعة سيئة في مجتمعنا. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات هي أفضل مصدر وقود لجسمك ومصدر طاقة الدماغ المفضل.

 

وأضافت أنه في نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب أن تأتي نسبة 60-40% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب.

أضرار عدم تناول الخبز:
أكدت كايسي بيرنز مبتكرة "Mama Nutrition أن تناول الكربوهيدرات باعتدال أمر جيد فهي تساعد على توفير الطاقة لجسمك، خاصة إذا كنت تخطط للقيام بأي نشاط بدني على مدار اليوم.
وتابعت قائلة إنه ليس من الضروري التخلص تماماً من الخبز أو الحبوب الأخرى في نظامنا الغذائي، مشيرة إلى أن عدم تناوله قد يؤدي إلى نتائج مؤسفة وأحياناً غير صحية.
كذلك، بيّنت أنه إذا أزلنا الخبز والحبوب من نظامنا الغذائي، ولم نعوضها بالكربوهيدرات الأخرى، فهناك احتمال أن نعاني من نقص في السعرات الحرارية في اليوم ونشعر بالإرهاق.

 

المصدر - هي 

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