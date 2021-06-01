الوكيل الإخباري _ تعتبر الكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، حيث تمد الجسم بالطاقة وتؤدي لزيادة فرص الشبع، فضلًا عن القيام بالعديد من العمليات الحيوية للجسم.





اضافة اعلان

تعرف على ابرز أضرار عدم تناول الكربوهيدرات :



فقدان الطاقة

يعتمد الجسم على الجلوكوز الذي يحصل عليه من الأطعمة وخاصًة الكربوهيدرات، لكن مع عدم الحصول على الكربوهيدرات، فإن الجسم لا يحصل على القدر الكافي من الطاقة التي يحتاجها لأداء الأنشطة اليومية.



التأثير على وظائف الدماغ

يؤثر عدم الحصول على الطاقة المطلوبة على وظائف المخ بشكل كبير، مما ينعكس بالسلب على الحالة المزاجية ونقص فرص النوم، وكذلك قد يعاني بعض الأشخاص من ضبابية الدماغ.



الشعور بالجوع

يؤثر عدم تناول الكمية الكافية من الكربوهيدرات يوميًا على زيادة فرص الشعور بالجوع، حيث أن تناول الكربوهيدرات يساعد الجسم على القيام بعملية لتحويل الدهون إلى كيتونات، ويمكن أن يساعد تناول الكيتونات على حرق الدهون.



قصور الغدة الدرقية

يسهم هرمون الغدة الدرقية في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، لكن وجد الباحثون أن انخفاض تناول الكربوهيدرات يؤثر بالسلب على قصور الغدة الدرقية.



زيادة مستويات التوتر

نتيجة للاستجابة الهرمونية التي تحدث مع الامتناع عن تناول الكربوهيدرات، فإن الهرمونات تتأثر بينها هرمون الكوريتزول ويتأثر بزيادة الإنتاج، يُعرف هرمون الكوريتزول على أنه هرمون الإجهاد، ومع ارتفاع هرمون الإجهاد تزداد فرص الإصابة بالتوتر والقلق.





المصدر : الكونسلتو